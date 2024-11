Oprichtster De Gele Flamingo: 'E-commerce zal weer groeien als het economisch beter gaat'

De onlineverkoop slabakt sinds de pandemie voorbij is, maar Sophie Claes laat zich niet ontmoedigen. Ze investeert 4,5 miljoen euro in een nieuw magazijn van haar kinder- en babywebwinkel De Gele Flamingo. Parallel lanceerde ze met Cleverclixx een snelgroeiend speelgoedmerk. 'Met je eigen product kan je meteen Europees of zelfs wereldwijd gaan.'