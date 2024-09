Spelletjesketen Game Mania vraagt faillissement aan

Game Mania is er niet in geslaagd een overnemer te vinden. Daarom legt de Belgische keten van gamewinkels, die ook in Nederland actief is, de boeken neer.

Game Mania is uitgespeeld: de winkelketen voor videogames en bordspellen sluit vanaf dinsdag zijn winkels in België en Nederland nadat hij een dag eerder het faillissement heeft aangevraagd. De webshop blijft vooralsnog wel open. In een mededeling op zijn website laat Game Mania weten dat de groep er niet in is geslaagd een overnemer te vinden.

Heroik, het moederbedrijf van Game Mania, vroeg eind juni al bescherming tegen zijn schuldeisers bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen. De digitalisering van de game-industrie en de zware concurrentie in de retailsector wogen zwaar op de groep, verklaarde de directie toen. Tegelijk gingen ook de kosten fors hoger als gevolg van de inflatie.

Heroik stelde toen dat het enkele initiatieven had genomen om een overnemer te vinden. Maar die zoektocht blijkt dus op niets te zijn uitgedraaid.

Game Mania telt 35 winkels in België en Nederland, waarvan 14 in ons land. Er werken 165 mensen. Het bedrijf, dat al sinds 1992 actief is, lijkt nu dus dezelfde weg op te gaan als Free Record Shop, de Nederlandse muziekretailer die tien jaar geleden over de kop ging.

Game Mania, dat ooit deel uitmaakte van Free Record Shop, wist na het faillissement van zijn Nederlandse moeder wel een doorstart te maken. Maar de voorbije jaren had het bedrijf steeds meer moeite om op te boksen tegen de rechtstreekse concurrentie van spelletjesproducenten zoals Sony, Nintendo en Microsoft, die hun games rechtstreeks zijn beginnen aan te bieden. Tegelijk moest Game Mania de duimen leggen voor andere grotere onlineretailers die op de gamingmarkt waren gesprongen.