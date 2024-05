In de Parijse salons is de opvolging van luxepaus Bernard Arnault dezer dagen het favoriete onderwerp. Arnault laat alle vijf kinderen uit twee huwelijken steeds hoger opschuiven in de rangen van LVMH, een van Europa's grootste bedrijven. Wie de diamanten tiara kan opzetten, is voorlopig het best bewaarde geheim van Frankrijk.