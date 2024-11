Samen met de miljardairsfamilie Van Eerd bouwde Ton van Veen (54) de supermarktketen Jumbo uit tot de grootste uitdager van marktleider Albert Heijn. Maar enkele maanden nadat de Nederlandse topmanager een stap had teruggezet, dwongen een fraudezaak en slabakkende resultaten hem het roer weer in handen te nemen. Ook in België loopt de expansie vertraging op. ‘Al maken we er dit jaar wellicht wel winst.’