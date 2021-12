Shein, de mysterieuze Chinese kruising tussen Primark en TikTok

Shein is de meest gedownloade shoppingapp in vijftig landen, waaronder de VS.

Shein steekt in een verschroeiend tempo de traditionele onlineretail voorbij. De brains achter de Chinese shoppingapp zijn geen hippe modeontwerpers maar sluwe software-experts. ‘Shein kan Zara verpletteren.’

Om Shein te omschrijven voldoen alleen superlatieven. Het Chinese fenomeen is het snelstgroeiende e-commercebedrijf ter wereld, de grootste online moderetailer en de meest gedownloade shoppingapp in vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten, waar Shein in juni Amazon overtrof.

Dat Shein zich in korte tijd tot de top van de internationale retail heeft kunnen opwerken, is het resultaat van strategisch inzicht en een doelgerichte aanpak. Het bedrijf combineert de bodemprijzen van de Ierse budgetketen Primark met het technologische potentieel en de reikwijdte van de videoapp TikTok.

Shein ontstond in 2008, toen Chris Xu de domeinnaam sheinside.com kocht als webshop voor betaalbare trouwjurken. Voor zover bekend had de schuchtere Xu, toen 24, niets met vrouwenmode. Zijn fascinatie lag bij IT, zijn expertise bij zoekmachineoptimalisatie (SEO). In 2015 kortte Xu de naam van zijn webshop van She Inside in tot Shein, vandaar ook de uitspraak: ‘she in’. Tests wezen uit dat die naam vaker werd aangeklikt.

Net zoals bij TikTok zijn de touwtjes in de Shein-app in handen van algoritmes. Gebruikers krijgen voortdurend gepersonaliseerde ‘content’ te zien. Geen video’s hier, maar kleding. Spotgoedkope kleding. De gemiddelde prijs van de meer dan 600.000 producten uit het assortiment is 7,90 dollar. Alleen Primark is goedkoper.

Disruptief

Twintig jaar geleden ontketenden retailers als Zara en H&M een revolutie in de modesector door het hele jaar door om de paar weken nieuwe kleding uit te brengen. Tot dan gold het capsuleritme: nieuwe collecties op een vaste afspraak, per seizoen.

De nieuwe aanpak verwende de consument met een groot en snel wisselend aanbod en met zakkende prijzen. Door de opkomst van de e-commerce schakelde de sector een versnelling hoger en sloop ook daar het ‘on demand’-principe binnen. Kleding, schoenen en accessoires worden sindsdien vaak daags na een online aankoop aan huis geleverd.

Bij Shein kan het allemaal nog sneller en nog goedkoper. Het is bijna in realtimeretail. Wekelijks vinden duizenden nieuwe items - er circuleren cijfers van 3.000 tot 6.000 items per dag - hun weg naar de online etalage. Om mee te zijn met de nieuwste trends laat Shein zich niet inspireren door modebewuste bloggers of influencers of ophefmakende modeontwerpers. Het aanbod wordt volledig bepaald door slim en efficiënt datagebruik.

Ook hier ligt de vergelijking met TikTok voor de hand: slimme software. De Shein-machine analyseert constant gebruikersdata om te meten wat populair is. De software speurt naar spullen die het in zich hebben om net als video’s op sociale media viraal te gaan. Het is een kwestie van dagen voor die data worden omgezet in nieuwe designs. Shein gaat daarvoor niet alleen af op interne verkoopdata. Ook zoekopdrachten op het internet, populaire posts op sociale media of goedverkopende items bij de webshops van de concurrentie leveren kostbare inzichten op.

Omdat het de productie volledig in handen heeft, kan Shein snel handelen. Tot 2014 besteedde het de productie uit aan sweatshops of naaiateliers met goedkope werkkrachten in China of Indonesië. De beslissing om de productie verticaal te integreren - alles gebeurt in eigen huis - betekende een strategische shift. Het liet Shein toe de kosten - die door het ontbreken van fysieke winkels, een strategie die ook Primark aanhangt, sowieso laag zijn - nog meer terug te schroeven.

Bovendien maakt dat het ook makkelijker voor Shein om risico’s te nemen. Terwijl bij de grote ketens alle nieuwe ontwerpen meteen en masse in productie gaan, kan Shein de markt aftasten met kleinere ‘testbatches’. Of een item aanslaat, wordt meteen duidelijk in de data. Het algoritme pikt de trends op en stuurt op basis daarvan de productie bij in de fabrieken. Omdat de software automatisch de vraag kan voorspellen, sleurt Shein geen grote voorraad aan onverkochte kleren mee: nog een belangrijke post waar kosten bespaard worden. Als blijkt dat de verkoop van een bepaald item toch anders uitdraait, wordt dat meteen vertaald in de productie.

Controverse

Volgens analisten kan Shein traditionele modeketens zoals het Spaanse Inditex (van onder andere Zara en Bershka) en de Zweedse H&M Group (met naast H&M ook COS en Weekday) ‘verpletteren’. Maar de Chinese stormram blijft gehuld in mysterie en controverse.

Communiceren doet Shein niet. Naar de omvang van het bedrijf is het raden. Financiële cijfers zijn slechts schattingen. De omzet groeit al acht jaar onafgebroken met meer dan 100 procent per jaar, tot 10 miljard dollar in 2020. Of Shein winst maakt, is niet bekend.

Wel geweten is dat Shein in januari 2019 500 miljoen dollar ophaalde bij de Amerikaanse investeringsmaatschappijen Sequoia Capital en Tiger Global, tegen een waardering van 5 miljard dollar. Toen een jaar later een nieuwe kapitaalronde volgde, steeg die waardering tot 15 miljard. Meer details over die jongste investering zijn er niet. Ook over de ethische vragen die het supersnelle model oproept, komt geen duidelijkheid. Shein is al meermaals beschuldigd van kinderarbeid en onmenselijke werkdruk.