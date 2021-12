Sofina pompt extra geld in Duitse groeibedrijf SellerX

De Duitse start-up SellerX is erin geslaagd 500 miljoen dollar aan extra financiering op te halen. Sofina, de holding van de familie Boël, is een van de motoren van de kapitaalverhoging.

Hoeveel geld Sofina zelf op tafel legt, is niet duidelijk. Ook twee andere investeringsgroepen BlackRock en Victory Park Capital maken deel uit van het toptrio dat extra geld ophoest voor de Duitse start-up, die jacht maakt op Amazon-winkeliers.

Het Duitse bedrijf koopt succesvolle handelaars op die met een eigen merk hun producten slijten via FBA, wat staat voor Fulfillment by Amazon. Dat platform is een dienst waarbij de hele logistiek, van de opslag van producten, over het klaarmaken en de verzending ervan, gebeurt door Amazon.

Ruim 5 miljoen handelaren verkopen hun producten via FBA en waren vorig jaar goed voor naar schatting 300 miljard dollar omzet. Daartussen zitten meer dan 50.000 verkopers die meer dan 1 miljoen dollar omzet boeken. SellerX probeert verkopers te strikken wier omzet snel opgekrikt kan worden door een professioneel management of extra marketinginspanningen.

Meesurfen op Amazon-succes

Dat investeringsgroepen tuk zijn om geld te pompen in het Duitse bedrijf is geen verrassing. Ze proberen indirect mee te profiteren van het succes van de Amerikaanse onlinegigant. In augustus haalde SellerX al 100 miljoen euro op via het investeringsfonds L Catterton, waarachter de luxegroep LVMH en haar eigenaar Bernard Arnault schuilgaan. Ook Sofina stapte toen mee aan boord.

Amper vier maanden later tankt SellerX nog eens een half miljard dollar (442 miljoen euro) bij. Nu trekt Sofina ook mee aan de kar. 'We zullen het extra geld gebruiken om onze groei verder te voeden', zegt Philipp Triebel, de medeoprichter van SellerX. 'De markt is groot en als je kijkt naar onze pijplijn, dan is die groter dan ooit het geval is geweest.'

Nieuwe prooi

Lang heeft SellerX niet gewacht om een nieuwe prooi aan de haak te slaan. Het Duitse bedrijf neemt KW-Commerce, een van de grootste private-labelverkopers op Amazon, voor een onbekend bedrag over. KW-Commerce is goed voor 100 miljoen euro omzet en neemt de hele logistieke keten van meer dan 22.000 producten en jaarlijks 8 miljoen klanten voor zijn rekening.