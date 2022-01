Supermarktketen Jumbo gaat in zee met Gorillas-flitskoeriers

De Nederlandse supermarktgroep Jumbo sluit een strategisch partnerschap met het flitskoerierbedrijf Gorillas, dat uw boodschappen ook in België na hooguit tien minuten tot bij u brengt.

Flitsbezorgingen, of het supersnel leveren van boodschappen aan klanten, worden al een tijdje als 'the next big thing' in de retailsector beschouwd. Koerierbedrijven zoals het Berlijnse Gorillas, maar ook concurrenten als Flink, Getir of Gopuff, tankten de voorbije maanden met gemak miljoenen bij grote investeerders om hun razendsnelle groei te financieren.

Afgelopen zomer stapte de Franse supermarktgroep Carrefour nog in de Franse turbobezorger Cajook. Toen liet ook Jumbo al weten dat het onderzocht of het met flitsleveringen van groenten en fruit ging beginnen.

In België zijn de koeriers van Gorillas vandaag actief in Brussel en Antwerpen. Maar het is de bedoeling dat dat netwerk dit jaar verder wordt uitgebreid.

Die denkoefening is nu uitgemond in een strategisch partnerschap met Gorillas. Beide bedrijven sluiten een samenwerkingsakkoord voor de langere termijn, maakt Jumbo maandag bekend. De koeriers van Gorillas zullen voortaan een groot deel van het assortiment van Jumbo kunnen leveren aan hun klanten. In België zijn die koeriers vandaag actief in Brussel en Antwerpen. Maar het is de bedoeling dat dat netwerk dit jaar verder wordt uitgebreid.

Nieuwe Belgische winkels

Tegelijk zullen de onlineklanten van Jumbo in steden in de toekomst de mogelijkheid krijgen hun aankopen door koeriers van Gorillas te laten bezorgen.

De onlineverkoop bij Jumbo groeit razendsnel, leren de jaarcijfers die de supermarktgroep maandag heeft gepubliceerd. De omzet uit de onlineactiviteiten groeide in 2021 met 30 procent naar 650 miljoen euro.

15 nieuwe jumbo-supermarkten Jumbo wil dit jaar 15 nieuwe winkels openen in ons land.

Dat is wel nog altijd maar een fractie van de volledige groepsomzet van 9,9 miljard euro die Jumbo vorig jaar boekte. Met dat omzetcijfer, dat 2 procent hoger ligt dan in 2020, heeft Jumbo haar eigen doelstellingen op een haar na gemist. Het management had eerder een omzet van 10 miljard euro in het vooruitzicht gesteld.

Jumbo, dat vorig jaar zijn 100ste verjaardag vierde en nog altijd in handen is van de Brabantse familie Van Eerd, is sinds enkele jaren actief in België. Op termijn is het nog altijd de bedoeling hier 100 winkels te openen, maar eind vorig jaar stond de teller op 17. Dit jaar verwacht de keten om nog eens 15 nieuwe Belgische winkels te openen.