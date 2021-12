Verpakkingsvrije onlinesupermarkt haalt 9 miljoen euro op

Pieter Pot, de Nederlandse verpakkingsvrije webshop die onlangs naar België kwam, wil verder groeien en zijn aanbod uitbreiden. Daarvoor haalt de start-up 9 miljoen euro op.

In Vlaanderen en Brussel werden eind oktober de eerste glazen potten van Pieter Pot aan huis geleverd: typische supermarktproducten zoals pasta, olie of wasmiddel, maar dan verpakkingsvrij. De Nederlandse start-up, in 2019 opgericht door Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt, kon al 10.000 Vlamingen overtuigen om zo 'verpakkingsvrij' boodschappen te doen.

In thuisland Nederland heeft Pieter Pot al 30.000 klanten, en nog eens zoveel op een wachtlijst. Om aan alle vraag te kunnen voldoen, moet het bedrijfje fors opschalen. Daarvoor haalt het nu 9 miljoen euro op, in een kapitaalronde geleid door het 'impactfonds' Environmental Technology Fund. Het is de tweede investering waarvoor de twee partijen de handen in elkaar slaan: in november vorig jaar haalde Pieter Pot al eens 2,7 miljoen euro op.

'Naast een verdere groei in Nederland en België willen we met de binnengehaalde investering het assortiment uitbreiden door een samenwerking met nieuwe Belgische en Nederlandse leveranciers. We bereiden ook de verdere expansie in 2022 voor', klinkt het.

Meer mensen bereiken

'Bij een circulaire bezorgservice als de onze, waarbij er dubbele vervoerskosten zijn door het ophalen van de lege potten en het schoonmaken ervan, is de schaal waarop je opereert van groot belang om financieel gezond te worden', zegt Schoemaker. 'We moeten daarom meer en meer consumenten verleiden met de duurzame optie. Die is nog te vaak tijd- en geldrovend. Pieter Pot bewijst dat dat niet zo hoeft te zijn.'

De producten liggen in dezelfde prijscategorie als in de traditionele supermarkten en ook de bezorgkosten zijn gelijkaardig - bij bestellingen boven 60 euro is levering zelfs gratis.

