2,9 miljard euro voor Spaanse voetbalrechten

Telecombedrijf Telefonica heeft de uitzendrechten voor La Liga, de eerste klasse in het Spaanse voetbal, afgesnoept van Mediapro.

Telefonica betaalt 2,9 miljard euro voor de uitzendrechten van het Spaanse topvoetbal gedurende drie seizoenen, te beginnen in 2019. Daarmee haalt het telecombedrijf belangrijke content binnen om klanten bij de concurrentie weg te trekken.

Eerder dit jaar werden ook de rechten op de Premier League en de Franse en Italiaanse voetbalcompetitie geveild. Opmerkelijk daarbij was dat Amazon zich in de strijd wierp en een selectie wedstrijden van de Premier League kocht. Alle Premier League-pakketten samen leverden 4,5 miljard pond op, minder dan bij de vorige veiling in 2015.