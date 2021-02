21-jarige zwemlerares roeit Atlantische Oceaan over

De Engelse Jasmine Harrison - halftijds barvrouw, halftijds zwemcoach - dobberde 70 dagen op de Atlantische Oceaan en voer zo een 11 jaar oud wereldrecord uit de tabellen.

‘Jonge mensen inspireren om buiten te komen en iets te ondernemen.’ Met die motivatie begon de Britse Jasmine Harrison op amper 21-jarige leeftijd aan een odyssee van de Canarische naar de Caraïbische Eilanden. Ze vervolmaakte haar roeitocht over de Atlantische Oceaan afgelopen week en is zo de jongste vrouw ooit die die tour de force lukt.

Zo’n prikkelende mission statement klinkt natuurlijk goed, maar de grauwe koude werkelijkheid van de woeste oceaan deed Harrison meer dan eens huiveren. Halverwege haar tocht botste ze ei zo na met een gigantisch boorschip. En twee dagen voor ze aanmeerde op het eiland Antigua maakte Harrisons roeiboot slagzij en bezeerde ze haar elleboog. ‘De wind en die stomme golven hebben mijn vingers verlamd’, liet ze onderweg licht gefrustreerd optekenen in Financial Times.

Uiteindelijk zou Harrison, die in december vertrok, 70 dagen doen over de zowat 5.000 roeikilometers tussen het Canarische eiland La Gomera en Antigua in de Antillen. Toen ze nog maar halfweg de jaarlijkse Talisker Whisky Atlantic Challenge zat, die sinds 1997 gevaren wordt, hadden zeven boten al gefinisht. Veel van de 55 deelnemers voeren in een sloep waar plaats is voor twee tot vier roeiers. Harrison deed het moederziel alleen.

Eigen zak

Haar generatiegenoten tot grootse daden aanzetten was voor Harrison niet de enige reden om zich in het avontuur te storten. In samenwerking met een aantal sponsors haalde ze zo’n 20.000 euro op voor Shelter Box, een Britse ngo die hulp verleent bij humanitaire rampen.

Het budget dat ze bij elkaar puzzelde om de hele operatie te financieren, viel met ruim 90.000 euro nog een pak hoger uit. Een derde van dat bedrag betaalde Harrison uit haar eigen zak, de rest haalde ze op bij sponsors. De Nederlandse bouwer van installaties voor kippenstallen Vencomatic Group, waarvan de Britse vestiging gevestigd is in de regio waar Harrison opgroeide, bleek de gulste gever.

Geen ervaring

Harrison voer met haar krachttoer het 11 jaar oude record van de Amerikaanse Katie Spotz uit de tabellen. Zelf leek ze nochtans niet voorbestemd om de zeven zeeën te bevaren. Ze groeide op in het dorpje Thirsk in de Noord-Engelse regio North Yorkshire, waar in de verste verte geen kreek, meer of zee te bespeuren is.

Met roeien had Harrison, die in het dagelijkse leven halftijds zwemlerares en halftijds barvrouw is, tot voor kort bovendien amper ervaring. Pas toen ze als zwemcoach aan de slag ging op de Caraïben en de schuiten van de Atlantic Challenge zag binnenvaren, sloeg de vonk over. 'Het zag er heel cool uit. Ik dacht bij mezelf: als zij dat kunnen, kan ik dat ook.' Na amper 120 uren roeitraining voegde ze de daad bij het woord.