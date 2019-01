6 miljoen euro verlies voor Anderlecht

Ondanks de extra miljoenen uit Champions League-deelname heeft voetbalclub Anderlecht vorig jaar een miljoenenverlies geleden.

Dat blijkt uit de jongste jaarrekening die door het bedrijf boven de recordkampioen is neergelegd bij de Nationale Bank.

Het negatieve resultaat volgt uit een combinatie van gedaalde inkomsten en gestegen kosten. De gedaalde omzet (van 104 naar 101 miljoen euro) is in grote mate toe te schrijven aan lagere transferinkomsten. De club verkocht veel minder spelers dan het jaar daarvoor, toen Anderlecht miljoenen winst maakte op de transfers van Dennis Praet, Steven Defour, Stefano Okaka en Youri Tielemans. Anderlecht verkocht in die prijscategorie afgelopen jaar enkel Leander Dendoncker aan de Engelse club Wolverhampton Wanderers - een bedrag van 15 miljoen euro gaat rond. Maar de club heeft die centen nog niet binnen omdat Dendoncker betrokken is in een huurdeal die pas eind dit seizoen omgezet wordt in een definitieve aankoop.

Die gedaalde inkomsten - van 61 naar 41 miljoen - worden onvoldoende gecompenseerd door de recurrente inkomsten uit sponsoring, tv-geld en merchandising. Die stijgen van 44 naar 60 miljoen, al is die stijging niet enkel te danken aan een scherpere commerciële werking. De club mocht ook miljoenen aan premies inschrijven voor deelname aan de Europese competitie Champions League de jaargang 2017-2018. Zonder dat bedrag - dat

Tegenover die gedaalde omzet staan ook gestegen kosten (van 102 naar 106 miljoen). De club citeert een reeks opzegvergoedingen voor ontslagen medewerkers als belangrijke reden. Die remuneratiekost (van 46 naar ruim 50 miljoen) is volgens de club eenmalig. Vanaf volgend boekjaar zou het zelfs voor een gunstig effect op het resultaat leiden.

Dat alles samen leidt tot een negatief bedrijfsresultaat van ruim 5 miljoen euro. De brutobedrijfswinst bedroeg vorig jaar nog 2 miljoen euro. Door aflossing van schulden loopt het nettoverlies dit jaar zelfs op tot 6,5 miljoen euro, waar de club vorig jaar nog een nettowinst van 350.000 euro boekte.

De cijfers zijn van toepassing op het op het jaar tot en met 30 juni 2018. Dat is belangrijk om weten. Het betekent dat de club het eerste half jaar nog geleid werd door de familiale aandeelhouders rond toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock, terwijl de club eind 2017 is overgenomen door Marc Coucke en een nieuwe entourage.

Coucke liet geregeld verstaan dat Anderlecht zo niet verder kon. Hij zou komaf maken met het jaarlijkse exploitatieverlies. Door te snijden in kosten en het opkrikken van de commerciële omzet moet Anderlecht in principe nog dit seizoen break-even draaien. Dat Coucke-effect zal wel pas vanaf volgend jaar volledig in de boeken terug te vinden zijn.