De Belgische voetbalclubs lijken de komende vijf seizoenen fors minder te zullen krijgen voor hun uitzendrechten dan nu het geval is. Het hoogste bod voor de livewedstrijden in eerste klasse is 80 miljoen euro, van het sportmediabedrijf DAZN. Dat is lager dan de 86 miljoen euro die ze dit seizoen nog krijgen.