87 miljoen euro verlies voor Belgisch topvoetbal

Nieuwe cijfers van de voetbalbond zijn vooral relevant voor het financiële keurslijf waarin de profclubs zich moeten schikken.

Liefst 18 van de 24 Belgische profclubs boekten in het seizoen 2018-2019 collectief een nettoverlies van dik 100 miljoen euro. De gezamenlijke nettowinst van 13 miljoen bij Club Brugge, Sporting Charleroi, Sint-Truiden, AA Gent en Waasland-Beveren maakt dat het eindresultaat afklokt op 87 miljoen in het rood. Het seizoen daarvoor was het verlies nog maar 48 miljoen. De slechtste leerling is Anderlecht, met 25 miljoen euro verlies.

De cijfers komen van de Licentiecommissie van de voetbalbond. Die moet oordelen of clubs de spelregels volgen om via een licentie toegang te krijgen tot het topvoetbal. De winst- en verliescijfers zijn niet nieuw en evenmin de insteek van de voetbalbond. Ze zijn vooral het startpunt om vast te leggen hoe het zit met de financiële fairplay-regels die sinds vorig seizoen van kracht zijn in ons voetbal.

Financiële fairplay - hoeveel clubs mogen uitgeven boven op de jaarlijks terugkerende inkomsten uit sponsoring, matchinkomsten, tv-geld en transfers - gold daarvoor enkel om Europees voetbal te mogen spelen.