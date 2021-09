AA Gent volgende overnameprooi in Belgisch voetbal

AA Gent won donderdagavond in de nieuwe Europese Conference League met 0-1 op het veld van Flora Tallinn in Estland.

Bij AA Gent is opnieuw een belangrijke reshuffle op til in de bestuurskamer van een Belgische voetbalclub. AA Gent is een van de acht nog volbloed Belgische eersteklassers.

Het is geen toeval dat begin juli het Amerikaanse investeringsfonds Orkila in Club Brugge stapte. Op Europese clubs - van groot tot klein - is een stormloop bezig van Amerikaanse investeerders.

De Amerikanen zijn in de plaats gekomen van rijke Chinezen die door het regime de duimschroeven worden aangedraaid. Kopers uit niet-democratische regimes in het Midden-Oosten botsen op vijandigheid. Pogingen vanuit Saoedi-Arabië om het Engelse Newcastle en het Franse Marseille te kopen, mislukten, ook al was er voldoende geld om de deal te smeren.

AA Gent in cijfers Omzet (2019-2020): 60,3 miljoen euro. Nettoverlies: 5,8 miljoen. Eigen vermogen: 25 miljoen. Financiële schuld: 25,5 miljoen. Eigenaars: Ivan De Witte (25%), Michel Louwagie (15%), andere leden van de raad van bestuur (40%) en leden van de oude vzw en de stad Gent (20%). Eigenaars stadion: stad (80%), AA Gent (10%) en Ghelamco (10%).

De Amerikaanse investeerdersboom is niet moeilijk te verklaren. De VS hebben veel expertise in de commercialisering van professionele topsport tegenover een suboptimaal opererende Europese voetbalindustrie. Amerikanen zijn overtuigd dat er flinke winsten te rapen zijn door het commercieel amateuristische voetbal in Europa op Amerikaanse leest te schoeien. Ze kijken ook verlekkerd naar het lucratieve transfersysteem dat in hun eigen sportmodellen niet bestaat.

Lees Meer Voetbalclub AA Gent staat in etalage

De Amerikaanse interesse gaat niet alleen naar traditieclubs uit de grote competities. Investeerders kopen ook clubs uit kleinere liga’s. Dat lijkt wat vreemd, maar komt omdat een relatief bescheiden investering snel terug te verdienen valt. Paul Conway - de eigenaar van zeven clubs in Europa - heeft zijn overname van KV Oostende al terugverdiend met uitgaande transfers.

Amerikanen op de stoep in Gent

Ook bij AA Gent stonden vorig jaar Amerikanen op de stoep. Het bleef bij aftastende gesprekken. Voorzitter Ivan De Witte (74) en CEO Michel Louwagie (65) staan volgens onze info niet afkerig tegenover Amerikaans kapitaal, genre Orkila Capital bij rivaal Brugge. Maar de koosjere fondsen of investeerders waar De Witte op mikt, lopen niet dik gezaaid. Potentiële investeerders of kopers uit landen waar de herkomst van een fortuin lastig te controleren valt, worden uitgesloten.

De voorkeur van De Witte en Louwagie zou gaan naar kapitaal uit de eigen regio. Er zijn contacten geweest in het Vlaamse zakelijke netwerk van De Witte, onder meer met de eigenaars van het bedrijf Cookware, maar tot concrete gesprekken zou dat voorlopig niet hebben geleid.

Boven de komst van een investeerder of overnemer hangt de schaduw van het stadsbestuur van Gent. Tussen de club en de stad bestaat een erg grote verwevenheid, een uniek gegeven in het Belgisch voetbal. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) steekt net als zijn voorganger Daniël Termont (Vooruit) niet weg dat hij de club het liefst lokaal verankerd ziet.

Boven de komst van een investeerder of overnemer hangt de schaduw van het stadsbestuur. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) steekt niet weg dat hij de club het liefst lokaal verankerd ziet.

De innige band met de stad veroorzaakte ook ophef. Het meest in het oog sprongen aantijgingen in een boek dat de nieuwe Ghelamco Arena tot stand kwam met onrechtmatig toegekende subsidies en dat de aanbesteding voor het stadion niet correct zou zijn verlopen. Een strafklacht door Daniël Termont tegen de auteur is later geseponeerd. Omgekeerd achtte de rechter de beschuldiging van schriftvervalsing niet bewezen.

Bouwgrond en cash

Bekend is dat de stad direct bijna 25 miljoen euro in het stadion stopte: 12,3 miljoen in de bouwgrond en 12,5 miljoen in cash. Daarnaast vloeide via een lening, aandelenkoop en de koop van commerciële ruimte van de Gentse watermaatschappij 18,5 miljoen euro naar het stadion.

De stad kwam begin 2018 ook onder vuur te liggen omdat ze relaties met belastinggeld trakteerde tijdens voetbalwedstrijden in een eigen viploge. Het parket viel binnen bij het stadsontwikkelingsbedrijf in een onderzoek naar de viploge.

In de Gentse Open VLD kwam het in 2019 nog tot een broedertwist over een miljoenenverlies bij het bedrijf dat de voetbalpoot van het stadion uitbaat. Dat vehikel wordt gecontroleerd door de stad. De uitbating van de commerciële activiteiten op niet-matchdagen is in handen van Ghelamco, het bedrijf van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens.

De Witte als hulplijn

De stad riep Ivan De Witte eind jaren 90 als hulplijn in om het bijna failliete AA Gent van de ondergang te redden. De club torste een schuld van bijna 25 miljoen euro, terwijl er amper 5 miljoen euro aan inkomsten waren.

Samen met clubmanager Michel Louwagie - de twee groeiden doorheen de jaren uit tot een Siamese tweeling en de absolute spilfiguren van AA Gent - zette De Witte een grondige sanering op poten. Dat leidde tot de opening van de nieuwe Ghelamco Arena in 2013, de landstitel in 2015 en de kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League het seizoen daarop.

De stad riep Ivan De Witte eind jaren 90 als hulplijn in om het bijna failliete AA Gent van de ondergang te redden.

De club is met een lage bankschuld en een spaarpot van 25 miljoen financieel gezond. Die buffer helpt de schokken opvangen van de coronacrisis. Vorig jaar was er een nettoverlies van net geen 6 miljoen. De club deed eind vorig seizoen met Jonathan David de duurste uitgaande transfer uit haar geschiedenis.