AA Gent ziet geen graten in gokreclame

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is dat een schending van de gokwet. Geens geeft aan dat de Kansspelcommissie 'duidelijke schendingen' van de regels op gokreclame ziet. In het bewuste koninklijk besluit van vorig jaar staat dat in elke reclame een duidelijke minimumleeftijd en de boodschap 'Gok met mate!' moet staan. De Kansspelcommissie opende daarom een onderzoek , meldde De Tijd zaterdag.

AA Gent reageert kort op het ingestelde onderzoek en beklemtoont dat de campagne geen jongeren heeft geviseerd. De nieuwsbrief is enkel naar meerderjarige fans verzonden. De club distantieert zich niet van de reclamestunt en blijft achter haar sponsor staan. Wel zullen toekomstige campagnes beter gescreend worden, om discussie in de toekomst te vermijden, aldus woordvoerder Patrick Lips.

Ook Tom De Clercq, topman van Napoleon Games, verdedigde de actie. 'Het volstaat 1 euro in te zetten om deel te nemen aan de actie. Dat is toch wat anders dan vragen om 100 of 150 euro te storten. Ik zie daar geen enkel probleem in.'