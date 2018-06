AC Milan gestraft: geen Europees volgend seizoen

De Europese voetbalbond UEFA besliste dat AC Milan volgend jaar geen Europa League mag spelen omdat de Italiaanse club de financiële fairplayregels heeft overtreden. Milan gaat in beroep.

De financiële controlecommissie van de Europese voetbalbond UEFA straft de Italiaanse club omdat ze meer geld uitgeeft dan dat ze binnen krijgt. Dat druist regelrecht in tegen de principes van financiële fairplay.

AC Milan gaf vorige zomer nog zo'n 200 miljoen euro uit aan spelerstransfers, terwijl de inkomsten vele malen kleiner waren. In een communiqué kondigde Milan al aan in beroep te zullen gaan bij het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne.