'Abramovitsj stelt Chelsea weer te koop'

Voor Arabische oliesjeiks, Amerikaanse sportinvesteerders en andere Russische oligarchen massaal hun opwachting maakten in de lucratieve Engelse Premier League, kocht Abramovitsj zich in 2003 al in in de toenmalige Engelse subtopper Chelsea.

De Russische oligarch maakte zijn fortuin, geschat op 11 miljard dollar, in de wilde jaren 90 toen hij na de val van de Sovjet-Unie onder president Boris Jeltsin de oliereus Sibneft in handen kreeg. Abramovitsj pompte massaal roebels in Chelsea, dat sinds zijn komst vijf keer kampioen werd en even vaak de FA Cup won. In 2012 veroverde Chelsea ook de Champions League, een jaar later de Europa League.