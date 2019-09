Achter comeback Kim Clijsters zit doordacht plan

De verrassende comeback van Kim Clijsters in het vrouwentennis moet niet alleen sportieve grenzen verleggen. Met een ambitieuze documentaire over haar terugkeer wil het productiehuis De Mensen internationaal scoren.

Het productiehuis De Mensen kreeg begin april een telefoontje met de vraag of de televisiemakers de mogelijke comeback van Kim Clijsters naar de top van het vrouwentennis wilden volgen. ‘Het management van Clijsters wilde een coproductie opzetten om het hele proces in beeld te brengen’, zegt programmahoofd Hans Lovenich. ‘Clijsters is een heel charismatische en authentieke figuur en het traject wordt enorm spannend.’

Omdat de populariteit van Kim Clijsters niet stopt aan de landsgrenzen, getuige de internationale media-aandacht bij de aankondiging van haar comeback, is het productiehuis ambitieus. ‘Het wordt in de eerste plaats een internationaal verhaal, voor de Netflixen van deze wereld.’

‘Omdat we deze productie geheim moesten houden, hebben we nog geen zender of platform aan ons gebonden. Maar we mikken hoog, naar de leidende internationale streamingdiensten en sportzenders van het moment’, zegt Lovenich.

Clijsters is nog steeds populair in het internationale tenniscircuit, onder meer in de Verenigde Staten en Australië, wat haar interessant maakt voor sponsoring.

Bob Laes, de manager van Clijsters, wil weinig commentaar kwijt, maar bevestigt de internationale ambitie. ‘Het verhaal van Kim is uiteraard internationaal. De Mensen, dat bijvoorbeeld met Sven Nys bewezen heeft goed te zijn in zulke documentaires, was daarom onze meest geschikte partner.’

Sportief

Het plan voor de terugkeer is zes maanden geleden in gang gezet, maar de beslissing was louter sportief, zegt Laes. ‘Kim doet het uit liefde voor de sport’.

Dat Kim de zusjes Williams nog altijd op het hoogste niveau ziet meedraaien, was een extra motiverende factor. Bob Verbeeck Ex-manager Clijsters

Bob Verbeeck, de topman van het sportmarketing bedrijf Golazo en de vorige manager van Clijsters, bevestigt dat de Limburgse het niet voor het geld moet doen. ‘Ze zal in het tennis geen startgeld krijgen en moet nu plots middelen vrijmaken voor de entourage die haar begeleidt. Het wordt een huzarenstukje om zelfs maar break-even te draaien.’ Met de 22 miljoen euro prijzengeld die Clijsters tijdens haar carrière verzamelde, hoeft dat geen probleem te zijn.

Volgens Verbeeck borrelde de beslissing al een tijdje. ‘En als Kim iets in haar hoofd heeft, gaat ze er voluit voor. Dat ze de zusjes Williams nog altijd op het hoogste niveau ziet meedraaien, was een extra motiverende factor.’

Serena Williams stond vorige week nog in de finale van de US Open. De Amerikaanse is intussen ook mama en is zelfs twee jaar ouder dan de 36-jarige Clijsters. ‘Het verschil is wel dat de zusjes Williams nooit zo lang gestopt zijn als Kim’, zegt Verbeeck.

Blessures

Toen Clijsters in 2012 voor de tweede keer afscheid nam van het professionele circuit, was ze de vele blessures moe, onder meer aan de dij, de enkel en de heup. Ook nu is het vermijden van blessures volgens Verbeeck de grootste uitdaging voor haar comeback.

Het wordt in de eerste plaats een internationaal verhaal, voor de Netflixen van deze wereld Hans Lovenich Programmahoofd De Mensen.

Bij De Mensen, dat Clijsters al zes maanden volgt, bevestigen ze dat. ‘Daarom ook komt de beslissing nu pas naar buiten’, zegt Lovenich. ‘Tot drie weken geleden was er nog onzekerheid of een blessure roet in het eten kon gooien.’

Op een persmoment gisteren zei Clijsters dat ze hoopt klaar te zijn voor de Australian Open eind januari, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. ‘Er zullen fysiek altijd twijfels zijn, en daarom werken we heel traag. Ik kijk niet te ver vooruit. Natuurlijk zit ook het dubbelspel op de Olympische Spelen in Tokio ergens in mijn achterhoofd. Als alles heel goed verloopt, zou ik wel willen gaan. Maar dat is nog veel te ver weg. Ik mag daar nog niet te veel over nadenken.’

Gezin

Volgens Lovenich was de grootste drempel voor Clijsters de combinatie met haar gezin. ‘Ze is intens bezig met haar kinderen. Daar worstelde ze het meeste mee om tot de beslissing te komen.’

In een interview aan de WTA lichtte Clijsters toe waarom ze het toch doet. ‘Ik voelde me de voorbije maanden opvallend fitter dan de voorbije twee jaar omdat ik weer beter voor mezelf zorg. Ik zet niet alles in het teken van de kinderen en probeer ook wat tijd voor mezelf uit te trekken. Dat was ik de voorbije jaren toch wat vergeten.’