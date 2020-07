Adidas-directeur moet opstappen na kritiek van zwarte werknemers

De mondiale directeur personeelszaken van Adidas moet de Duitse sportreus na 23 jaar dienst verlaten na een slecht onthaalde uitspraak over diversiteit.

'Ruis.' Dat woord volstond om Karen Parkin (55) te doen struikelen als hr-directeur van Adidas, bijna een jaar nadat ze het op een interne meeting had uitgesproken. Parkin liet toen verstaan dat ze de discussie over voldoende aandacht voor diversiteit in het bedrijf 'ruis' vond. Haar uitlating vond onlangs de weg naar de krantenkolommen, nadat de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd een lopend vuur van antiracismeprotest in gang had gezet.

Parkin excuseerde zich uitgebreid, maar het kalf was verdronken. Zeker toen 83 personeelsleden een open brief richtten aan de Adidas-top met de vraag haar gedrag te onderzoeken. Officieel vertrekt ze in onderling overleg. 'Ik heb ingezien dat het beter is dat ik vertrek, om het bedrijf te verenigen en de weg vrij te maken voor verandering', zegt Parkin in een statement. Ze is een van de meest in het oog springende bedrijfstoppers die de voorbije weken wegens het Black Lives Matter-protest zijn opgestapt.

Ironie

Met het ontslag komt een einde aan een carrière van 23 jaar. Parkin klom van verkoopdirecteur voor het Verenigd Koninkrijk op tot mondiale personeelsdirecteur, na te hebben gewerkt bij de klantendienst, in de businessontwikkeling en in de distributie.

CEO Kasper Rorsted neemt haar taken over tot er een opvolger is. Met het vertrek van Parkin verdwijnt het beetje diversiteit in de directiekamer. Die bestaat nu uit twee Denen, twee Duitsers en één Australiër, allen blanke mannen.

Parkins ontslag toont opnieuw hoe bedrijven, en niet alleen in de VS, met de daver op het lijf zitten. Black Lives Matter schudt al jaren aan de boom, maar sinds de dood van George Floyd raast de beweging als een vuurbal door de witte bastions. Waar vroeger na wat rumoer werd overgegaan tot de orde van de dag - een beetje wat Parkin met haar opmerking suggereerde - lijkt een terugkeer naar business as usual nu geen optie. De Adidas-CEO beloofde dat 30 procent van de nieuwe aanwervingen in de VS uit de zwarte en de latinogemeenschap zal komen. Ook aan meer kleur in het management wordt gewerkt.

30 procent Jobs Adidas belooft dat 30 procent van de nieuwe aanwervingen uit de zwarte en latinogemeenschap zal komen.

Boven het ontslag zweeft het gesukkel van Adidas om zijn marketing over Black Lives Matter op orde te krijgen. Door besluiteloosheid aan de bedrijfstop retweette Adidas uiteindelijk simpelweg een steunbetuiging van marktleider en rivaal Nike, tot diens opperste verbazing. Nike maakt al jaren het verschil met marketing voor zijn zwarte atleten, van ex-NFL-ster Colin Kaepernick tot Serena Williams. Het Amerikaanse sportmerk komt authentiek over rond Black Lives Matter, terwijl Adidas er in alles uitziet als een blank clubje dat mee op de kar springt om marktaandeel te behouden.

Marketing en distributie

Retailreuzen als Adidas en Nike lopen op twee grote voeten: marketing en distributie. Ook in die laatste divisie hinkt Adidas achterop. Nike Direct, de eigen winkels en e-commerce, was vorig jaar goed voor ruim 10 miljard euro omzet. Daartegenover zet Adidas een gedateerd, vooral bakstenen netwerk. Perfect vergelijkbare cijfers zijn er niet, maar Adidas zei voor dit jaar op 4 miljard euro inkomsten uit e-commerce te mikken. Nike hield vorig jaar 3,6 miljard netto winst over aan 34,9 miljard omzet, Adidas 1,9 miljard op 23,6 miljard omzet.