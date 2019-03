Ajax dribbelt ook op de beurs naar record

Schuldenvrij

Ajax is vrij uniek in de voetbalwereld, leert het financieel verslag over het halfjaar tot 31 december. De balans is zo goed als schuldenvrij - per 31 december had de club zelfs voor 60 miljoen cash en beleggingen in huis - en dankzij jaren opgestapelde winsten beschikt de voetbalploeg over een eigen vermogen van 178 miljoen euro, twee derde van het balanstotaal.