Ajax sluit boerenjaar af met forse winst

Ajax maakt ook financieel zijn status als kleinste wereldvoetbalmacht waar, leren de vrijdagavond vrijgegeven resultaten over het boekjaar tot 30 juni. De Nederlandse recordkampioen verdubbelde de omzet ruim tot net geen 200 miljoen euro. Om te situeren: dat is drie keer de jongst bekende omzet van de Belgische landskampioen Club Brugge - weliswaar over het seizoen tot 30 juni 2018 - en een vijfde van het miljard omzet dat de cashmachine FC Barcelona draait.

De aandeelhouders krijgen een - vergeleken met de winst per aandeel - relatief bescheiden dividend van 0,25 euro per aandeel. De rest vloeit naar de reserves. Het gevolg is dat de balans van Ajax AFC meer dan ooit van gewapend beton is: het eigen vermogen, de collectieve spaarpot van de aandeelhouders, zwelt aan tot 210 miljoen euro of 11,5 euro per aandeel. De cash op de balans beloopt 62 miljoen of 3,4 euro per aandeel.