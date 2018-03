Alle sponsors willen af van Damso bij Voetbalbond

De officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben donderdag een gezamenlijke brief gericht aan de bond, waarin ze benadrukken 'ernstige bedenkingen' te hebben bij de keuze van de KBVB voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor de wereldbeker in Rusland.

De sponsors willen daarover met de voorzitter van de KBVB dinsdag in gesprek gaan, zeggen ze in de brief die Belga kon inkijken. De sponsors ontvingen een brief van de Vrouwenraad. De aanleiding van die brief betrof de keuze voor de rapper Damso als zanger van de Belgische Hymne voor de wereldbeker in Rusland.

In vorige liedjesteksten liet de rapper zich op expliciete wijze seksistisch en onrespectvol tegenover vrouwen uit. 'Als maatschappelijk verantwoorde bedrijven dragen we allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel. Als officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben we daarom ernstige bedenkingen bij de keuze van de KBVB voor deze artiest', klinkt het.

Van AB InBev tot BMW

De brief is ondertekend door Jean-Jacques Velkeniers, Business-Unit President Europe West AB InBev, Rik Vandenberghe, CEO BESIX Group, Peter Henrich, CEO en voorzitter BMW Group Belux, Geoffroy Gersdorff, Secretaris-Generaal Carrefour België, Ben Bijnens, Country Manager Coca-Cola Services Belux, Lies Eeckman, Marketing Director Benelux Devos Lemmens, Marleen Nijsten, Marketing Director EDF Luminus, Luc De Schrijver, General Manager Belux GLS, Erik Van Den Eynden, CEO ING Belgium, Jannie Haek, CEO Nationale Loterij, Dominique Leroy, CEO Proximus, en Axel Smits, Territory Senior Partner & Chairman, PwC Belgium.

Proximus-CEO Leroy had eerder op donderdag al laten weten dat ze er bij de Voetbalbond op aandringt die beslissing ongedaan te maken.

Schermvullende weergave Damso. ©DOC RV

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) liet woensdagavond weten vast te houden aan Damso als muzikant voor de officiële hymne van de Rode Duivels voor het WK in Rusland komende zomer. 'We laten ons niet gijzelen door de polemiek', liett de KBVB woensdagavond weten.

De KBVB lag de afgelopen week zwaar onder vuur wegens haar keuze voor Damso. De Vrouwenraad schreef een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels om de vrouwonvriendelijke teksten van de Belgische rapper aan te kaarten. Ook vanuit politieke hoek groeide het verzet. De voetbalbond is echter niet van plan om een andere artiest aan te duiden. 'We wensen door deze ongewenste polemiek niet gegijzeld te worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze (voor Damso)', luidde het woensdagavond.