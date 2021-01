Als het hoofd de benen afsnijdt

Dat Tom Dumoulin stopt met koersen, was nieuws. Ook topsporters lijden aan prestatiedruk en faalangst, en worstelen met leven en werk. Goed dus dat er sportpsychologen zijn. ‘Het atletenbrein zit ingewikkeld in elkaar’, zegt Tom Boonen.

‘Niemand weet hoe het ontbijt wordt omgezet in kracht en de gedachten in zijn hersenpan tijdens een woeste etappe zijn al helemaal niet te volgen’, schreef Wilfried de Jong in ‘De man en zijn wielerverhalen’. Het ging over Tom Dumoulin. ‘Tom huilt, Tom lacht’ was de titel van dat stukje.

Wie ‘Code Geel’ zag, een documentaire over Dumoulins wielerploeg Jumbo-Visma tijdens de voorbije Tour, zag het. Tom huilde soms, Tom lachte. En de 30-jarige Nederlandse renner die in 2017 de Ronde van Italië won, sakkerde, twijfelde, haakte af, haakte weer aan, vloekte, rommelde aan zijn zadel. Wie het voor het nieuws van zijn voorlopige einde als renner zag, keek met verbazing. Wie het deze week zag, keek anders. Je denkt dat toen al iets speelde.

Je kan je kop in het zand steken of een blessure veinzen. Dan vind ik open- heid beter. En dapperder. Stef Van Puyenbroeck Sportpsycholoog

Dat zegt ook Tom Boonen, gewezen renner voor wie geen verdere uitleg nodig is. ‘Dit moet al een jaar bezig zijn, garanti. Stoppen is het allerlaatste en ik hoop dat het team hem steunde. Dat denk ik wel. De koers is een dinosaurus. Het wordt maar normaal gevonden dat je opstaat na een val of dat je alle stress aankan. Nee, dat is níét normaal. Soms moet een team durven te zeggen: neem drie maanden vakantie. Ik denk dat Jumbo-Visma een ploeg is waar dat kan.’

Eigenlijk kunnen we verder niets zeggen over Dumoulin. Er zijn alleen zijn woorden: ‘Ik zal op zoek gaan naar wat ik wil als mens. Wat wil ik met de fiets en met mijn leven.’ Toch analyseerde iedereen zijn hoofd: burn-out, depressie, koersmoe, te veel stress. Analyses op basis van veronderstellingen. We weten alleen dat de renner na zijn zege in de Giro eerst bij zijn vorige team Sunweb - waar perfectionisme tot in het absurdste detail heerst - en vorig jaar bij Jumbo-Visma op zoek was een nieuw hoogtepunt. In Nederland kon dat maar één ding zijn: de Tour winnen. Dat lukte niet (door een blessure in 2019) en in de laatste Tour haakte hij al vroeg af als medekopman en hielp hij zijn ploegmaat Primož Roglič in zijn strijd voor de gele trui. Die mislukte.

Zeggen wat in Dumoulins hoofd speelt, is onmogelijk. Maar dat hij stopt, met die uitleg, is interessant om te kijken hoe topsporters met druk, verwachtingen, hoop en stress omgaan. In combinatie met talent en een prachtig loon. Wat als het hoofd de benen afsnijdt?

Dat prestatiedruk en faalangst moeten meespelen in topsport, is logisch. ‘Van de hulpvragen die ik tegenkom in de praktijk als sportpsycholoog zien we dat de helft tot driekwart hiermee te maken heeft’, zegt Stef Van Puyenbroeck, sportpsycholoog en als doctor in de bewegingswetenschappen werkzaam aan de KU Leuven. ‘Er kan sprake zijn van een mismatch tussen de eisen van de omgeving en de ingeschatte eigen capaciteiten. Maar soms heb je bepaalde zaken gewoon niet zelf onder controle. Een volleybalster vertelde dat succes gelijkstaat met een punt scoren. Maar om dat te bereiken ben je afhankelijk van externe factoren: hoe staan de anderen, gaat iemand blokken? Zo iemand kan je proberen te laten focussen op wat ze wel zelf onder controle heeft.’

Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan een druk wilde ontsnappen. Maar twee keer kwam een blessure net op tijd. Tom Boonen Ex-renner

Dat is niet gemakkelijk, weet Van Puyenbroeck. Er is dat blok bij het volleybal, er zijn de concurrenten in alle sporten, er zijn lekke banden, verzwikte enkels, scheidsrechterlijke beslissingen én er zijn emoties. ‘Je kan niet elke negatieve emotie uitsluiten, neen. Maar je kan wel duiden op het feit dat een emotie maar een emotie is en die jou niet laten be ïnvloeden.Of aan een 15-jarige zeggen: ‘Je hebt ooit ook goed gespeeld met diezelfde emotie.’ Als mensen piekeren, hebben ze misschien 50.000 gedachten per dag. 40.000 ervan kunnen negatief zijn. De opdracht is die geen plaats te gunnen en de taakgerichte focus te behouden.’

Dankbaar om een bloedblaar

Dat bij topsport de plezierbeleving kan verdwijnen, is duidelijk. Toen Per Mertesacker, de Duitse voetballer en op dat moment aan de slag bij Arsenal, in 2018 stopte, sprak hij in een interview met Der Spiegel over wat stress met hem had gedaan. Elke matchdag diarree en net voor het betreden van het veld moest Mertesacker overgeven. Elke keer.

Mertesacker zal niet de enige zijn, maar in sport is zwakte tonen nefast. Er zijn uitzonderingen. De wielrenners Marcel Kittel en Moreno Moser, die allebei in 2019 stopten, praatten openlijk over motivatieproblemen en (mentale) oververmoeidheid. In september kondigde atlete Hanne Maudens aan dat ze stopt met meerkampen en voor de 400 en 800 meter kiest. ‘Stress, blessures en uiteindelijk een burn-out hebben me doen nadenken over wat echt belangrijk is in het leven’, schreef ze.

‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan een druk wilde ontsnappen’, zegt Boonen, ‘Maar twee keer kwam een blessure net op tijd. In de winter van 2013 sukkelde ik met een bacteriële infectie op mijn elleboog, waarna ik aan een onnozele inhaalrace begon, met alle stress die daarbij hoort. Eigenlijk weet je dat het onmogelijk is. Tijdens de Ronde van Vlaanderen nadien reed ik al vroeg op een paaltje en brak mijn rib. Ik was natuurlijk niet blij dat ik viel, maar toen moest ik wel rusten.’

‘Het beste voorbeeld was 2011. Tijdens een hoogtestage in de zomer kreeg ik een bloedblaar op mijn zitvlak en dat werd een open wonde. Eind juli zei de ploegdokter: ‘Stop, voor de rest van het jaar.’ Dat was supervroeg, maar de beste beslissing. Ik kon niet meer op mijn zadel zitten. Tot begin oktober heb ik dat ook niet gedaan. Maar ik maakte wandelingen tot 35 kilometer en bleef fit. In oktober had ik zoveel goesting in de fiets dat dat het begin van mijn beste winter was. Ik legde er de basis voor alle successen van mijn boerenjaar 2012.’ Boonen won toen de E3 Prijs, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen én Parijs- Roubaix.

Compulsieve handelingen

Je zou kunnen zeggen dat Boonens ver-haal puur fysiek is. Maar hij bedoelt dat de gedwongen breaks hem net mentaal hielpen. Door achter de feiten te blijven aanhollen had de slechte fysiek het hoofd overgenomen.

Maar er is nog iets. In ‘Code Geel’ zag je hoe Dumoulin tijdens één rit verschillende keren van fiets wisselde omdat het zadel niet goed stond. Hij werd er gek van, zijn ploegleiders ook. ‘Typisch is dat je op zoek gaat naar zaken waar je denkt controle over te hebben’, zegt Van Puyenbroeck. ‘Dat leidt tot compulsieve handelingen. Tot in het absurde. Kijk naar hoe Rafael Nadal zijn flesjes klaarzet, met de etiketjes altijd in de juiste richting.’ Of dat helpt? Ongetwijfeld in het hoofd.

Maar, terugkerend naar de renner, zijn er zoveel factoren die de weg naar een Tourzege kunnen belemmeren. ‘Om daarin stabiel te blijven moet je heel sterk zijn. Maar zowel wij, psychologen, als de coaches van de sporters spelen daarin een belangrijke rol. ‘Ik ben niets waard’, is een gedachte die bij die topsporters opkomt. Zelfs successen schrijven ze soms toe aan externe zaken. Dan komt het erop aan inzichten bij te brengen over wat ze intern allemaal gepresteerd hebben.’

Van Puyenbroeck begeleidt in zijn praktijk onder anderen de polsstokspringer Ben Broeders en werkt samen met de volleybalfederatie. Op het vlak van voorkomen van faalangst en prestatiedruk ziet hij weinig verschil tussen ploegsporters en individuele sporters.

Boonen stipt, voor zijn sport, wel een verschil aan tussen klassieke en ronderenners. ‘Je kan dat niet vergelijken. Zelf ben ik in mijn hele carrière twee keer op hoogtestage geweest. Die gasten moeten dat voortdurend doen. Ze zijn wéken weg met dat ene doel: die Tour. Dumoulin is groot, maar moet een heel jaar door 120 procent voor dat vak leven en ieder grammetje afwegen in functie van zijn gewicht. Die druk is immens. Tijdens zo’n Tour moet je drie weken lang elk moment van elke dag top zijn. Geen enkel foutje maken. Met een eendagskoers is dat anders. Het is alles of niets en aan de finish is het voorbij. Klaar.’

Zelfbeeldbescherming

In het interview met Per Mertesacker stond nog iets dat bijzonder interessant is. Hij was pas 15 en was een jaar out door een knieblessure. Toen zei zijn vader: ‘Je gaat het niet maken.’ Focus maar op school, zeiden zijn ouders, dan zien we wel. In Der Spiegel zei Mertesacker: ‘In a certain sense that sentence was liberating.’

De druk viel weg. Zou het kunnen dat sporters soms blij zijn met een blessure? Of dat een spurter zoals Elia Viviani, die na een succesjaar bij Deceuninck-Quick-Step voor veel geld naar Cofidis ging en er vorig jaar geen enkele spurt won, na een zoveelste verloren spurt blij is met een lekke band op 3 kilometer van de streep? Je móét niet spurten, want je kán niet spurten.

‘Iedereen heeft dat weleens’, bevestigt Boonen. ‘Soms zit je in zo’n flow en verlies je elke spurt. Je maakt fouten, die stapelen zich op, je raakt nog meer gefrustreerd, anticipeert dus en gaat opnieuw in de fout. Het atletenbrein zit ingewikkeld in elkaar. Als je begint na te denken kan het gemakkelijk verkeerd lopen. Je moet in the zone kunnen blijven. Ergens tussen instinct en nadenken.’

Soms helpt die lekke band dus. ‘Of de voetballer die door zijn trainer op de bank wordt gezet’, zegt Van Puyenbroeck. ‘Die zal soms ook blij zijn, want hij kan de schuld op iets of iemand anders steken. Dat is externe attributie. Op die manier vrijwaar je je eigen gevoel van incompetentie. Bij faalangstigen is dat soms een strategie. Zo beschermen sporters hun zelfbeeld.’

Is er alleen maar begrip voor mensen als Dumoulin, Mertesacker, Kittel en Maudens? Topsport is hard, alleen winnen telt. Misschien vinden anderen het toch zwak. ‘Sommigen zullen het een vorm van coping noemen: stoppen betekent weglopen van de realiteit’, zegt Van Puyenbroeck. ‘Ik vind het straf dat het zo ver moet komen. Had niemand eerder kunnen ingrijpen en die mensen beter begeleiden? Dat kan inderdaad gebeurd zijn en in dat geval vind ik het dapper. Je kan je kop in het zand steken of een blessure veinzen. Dan vind ik openheid beter.’