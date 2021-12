'Als voetbalclubs dit blijven tolereren, haken de supporters af'

Racisme op en naast het veld, supporters die vuurpijlen in elkaars vak werpen of getuigenissen over witwaspraktijken van een spijtoptant die vernietigend zijn: het Belgisch voetbal is ziek. En net nu verlaat de kapitein het schip.

Een ongelukkige timing. Zo wordt het vertrek van Peter Croonen als voorzitter van de Jupiler Pro League in de wandelgangen genoemd. Een akkefietje over een kalenderwijziging van Racing Genk, waarvan Croonen ook de voorzitter is, was voor de Limburger de spreidstand te veel. 'Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren', liet Croonen weten in een open brief.

De essentie Het Belgisch voetbal komt de ene na de andere week negatief in het nieuws.

Net nu geeft Peter Croonen, de voorzitter van de Jupiler Pro League, zijn ontslag.

Clubs, die het door corona financieel al moeilijk hebben, kunnen maar beter paal en perk stellen aan de agressie en het racisme op en rond het veld.

Die ommekeer lijkt meer dan welkom. Het Belgische voetbal haalde de voorbije weken moeiteloos de voorpagina's. En dat kwam niet door opmerkelijke voetbaluitslagen. Denk aan de getuigenis van de ex-makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic, de supporter die tijdens Beerschot-Antwerp een vuurpijl in een supportersvak wierp of de beschuldigingen van racisme op het veld tijdens Antwerp-Standard.

Buitengerechtelijk stadionverbod

Het voorbije weekend kwam daar de verklaring van de Anderlecht-coach en ex-Rode Duivel Vincent Kompany na de wedstrijd op Club Brugge bij. In een kort interview bij rechtenhouder Eleven Sports verklaarde hij gedegouteerd te zijn. 'We zijn een hele match uitgescholden voor bruine apen.'

Zowel de Pro League als Club Brugge liet via zijn officiële kanalen weten dat ze elke vorm van racisme veroordelen. De laatste liet verstaan de daders te zullen opsporen om hen een buitengerechtelijk stadionverbod op te leggen. De voorzitters Wouter Vandenhaute (Anderlecht) en Bart Verhaeghe (Club Brugge) reageerden liever niet op het nieuws. Ook Croonen ging niet in op vragen van De Tijd hoe het Belgisch voetbal agressie en racisme op en rond de Belgische velden de wereld uit moet helpen. De Pro League publiceerde een bericht op haar website waarin ze verwijst naar de sensibiliseringsacties en communicatiecampagnes die vandaag al bestaan.

De Belgische voetbalbond (KBVB) liet weten dat het bondsparket het racisme-incident onderzoekt. De CEO Peter Bossaert was onbereikbaar voor vragen over hoe de KBVB het racisme verder structureel wil aanpakken.

Romelu Lukaku

Nochtans had Rode Duivel Romelu Lukaku in niet mis te verstane taal via Instagram laten weten dat het dringend tijd is actie te ondernemen tegen het racisme op de Belgische velden. Uit rondvraag van De Tijd bij verschillende voorzitters van Pro League-clubs blijkt dat ze maar al te goed beseffen dat sensibiliserings- of communicatiecampagnes niet volstaan om de problemen aan te pakken.

Er wordt meer tijd gespendeerd aan de vraag of trainers al dan niet een rode band rond de arm moeten dragen dan aan maatschappelijk relevante thema's. Ronny Verhelst Voorzitter KV Kortrijk

'Ik vrees dat we de oplossing niet van de Pro League moeten verwachten', zegt Ronny Verhelst, telecomondernemer en de voorzitter van KV Kortrijk. Hij stapte in maart op uit de Pro League. 'Er wordt meer tijd gespendeerd aan de vraag of trainers al dan niet een rode band rond de arm moeten dragen dan aan maatschappelijk relevante thema's. In de Pro League slagen ze er niet in de eigen sportieve belangen opzij te zetten voor maatschappelijke belangen.'

Aan ideeën is nochtans geen gebrek. Als sensibilisering en communicatie niet werkt, schiet alleen nog de handhaving over. Een voorzitter die liever anoniem wenst te blijven oppert dat een financiële of sportieve straf voor clubs waar racisme en discriminatie van de tibunes schalt de enige weg is. 'Puntenaftrek zou het allerbeste middel zijn, maar daar ga je in een politieke organisatie die de Pro League is nooit een meerderheid voor vinden', klinkt het.

Premier League

De sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven) is niet zeker of zo'n systeem wel de beste oplossing is. 'Hoe ga je bewijzen dat ik me niet getooid heb in de clubkleuren van een club die ik puntenverlies wil aansmeren?' Dat wil niet zeggen dat clubs maar beter meer doen dan alleen via Twitterberichten de wereld in sturen dat ze racisme veroordelen.

Om het met een boutade te stellen: Candriam richt zich als sponsor niet naar de racisten die 'bruine aap' roepen, maar naar de hogere middenklasse die meestal in de business seats zit. Trudo Dejonghe Sporteconoom KU Leuven

Bij voetbalclubs zijn er twee soorten supporters, zegt Dejonghe: de diehard-fan en de sportconsument. 'Zolang clubs tolereren dat enkele diehards de boel verzieken voor iedereen, is de kans groot dat sportconsumenten niet meer naar het stadion komen.' Daardoor haken stilaan sponsors af. 'Om het met een boutade te zeggen: Candriam (een sponsor van Anderlecht en Club Brugge, red.) richt zich als sponsor niet naar de racisten die 'bruine aap' roepen, maar naar de hogere middenklasse die meestal in de business seats zit.'