American Football krijgt dubbel zoveel mediarechten in nieuwe deal

De American Football-competitie NFL haalt 113 miljard dollar (95 miljard euro) euro op uit de verkoop van zijn mediarechten voor elf seizoenen.

De nieuwe mediadeal voor elf seizoenen tussen 2023 en 2033 bevat één grote primeur. De Amerikaanse tech-reus Amazon legt als allereerste streaming-platform ooit beslag op een exclusief pakket wedstrijden van de NFL. Dat blijkt uit de details van het akkoord over de mediarechten dat door de NFL zelf op zijn site is bekend gemaakt. De competitie - dat in naam van de 32 teameigenaars als een bedrijf gerund wordt door NFL-CEO Roger Goodell - maakt zelf geen bedragen bekend. Maar op basis van indiscreties door de onderhandelaars lichten Amerikaanse media de sluier wel van de prijzen die tv-zenders en stream-bedrijven betalen aan de NFL.

Exclusief op donderdag

Amazon zou 1 miljard dollar betalen (840 miljoen euro) voor de exclusieve rechten op alle matchen op donderdag van de NFL. Het bedrijf van miljardair Jeff Bezos had sinds 2017 al de rechten op 2 matchen op donderdag maar neemt nu het volledige pakket over van klassiek tv-bedrijf Fox - in handen van de beroemde Australisch-Amerikaanse mediafamilie rond Rupert Murdoch.

1 miljard Mediacontract Amazon zou 1 miljard dollar betalen (840 miljoen euro) voor de exclusieve rechten op alle matchen op donderdag van de NFL.

De wedstrijden worden verdeeld over een pak mediabedrijven. Zij leggen elk beslag op een deel van het aantal beschikbare slots. Meest gegeerde uitzend-momenten zijn de Super Bowl - de grote finale van het kampioenschap op een zondagavond in februari.

Met ruim 100 miljoen kijkers is dat voor telecombedrijven en betaalzenders een commerciële goudmijn. Tv-spots tijdens de vele pauzes in de Super Bowl kosten gemakkelijk 5 miljoen dollar per halve minuut. De NFL heeft de Super Bowls tot 2033 verdeeld onder verschillende bedrijven. CBS mag ze uitzenden in 2023 ,2027 en 2031, Fox in 2024, 2028 en 2032 en NBC tussen 2025, 2029 en 2033. ABC krijgt er anders dan de rest maar 2, in 2026 en 2030.

5 miljoen Prijs voor tv-spot Tv-spots tijdens de vele pauzes in de Super Bowl kosten gemakkelijk 5 miljoen dollar per halve minuut.

NBC blijft eigenaar van het erg belangrijke zondagavond-slot. Dat is voor veel Amerikanen een even heilig moment als 's ochtends naar de kerk gaan. Opvallend: in het pakket zitten ook de rechten voor het streaming-platform van NBC, Peacock. Op zondagmiddag blijven de rechten voor de AFC-divisie bij CBS, inclusief eigen streaming-vlaggenschip Paramount+.

De NFC-divisie op zondagmiddag blijft dan weer bij FOX en het eigen streaming-platform Tubi. De NFL is om historische redenen - het is eigenlijk de uitkomst van een fusie tussen 2 rivaliserende liga's - opgesplitst in een AFC- en NFC-divisie. De kampioenen van de twee divisies spelen tegen elkaar de Super Bowl. ESPN tenslotte blijft de thuisbasis voor de wedstrijden op maandag, aangevuld met digitale rechten op een aantal extra wedstrijden van zender ABC.

Door de deal verdubbelen de inkomsten bijna, van 5,9 miljard dollar per jaar naar dik 10 miljoen vanaf 2023. ViacomCBS, Fox en Comcast zouden volgens Amerikaanse media elk dik 2 miljard dollar per jaar betalen, Disney (eigenaar van ABC en ESPN) zou met 2,7 miljard dollar de dikste deal hebben gesloten. Tel daarbij het 1 miljard van Amazon. Daarnaast zijn er nog wat extra honderden miljoenen, onder meer voor de buitenlandse wedstrijden. De NFL speelt bijvoorbeeld jaarlijks een wedstrijd in Londen en Mexico City.

Grootste verschuiving

De grootste verschuiving zijn dus het grote pakket extra wedstrijden voor Amazon. De NFL-deal is in die zin ook interessant voor het Europese voetbal. De vrees is dat piek-rechten dreigt te ontstaan omdat klassieke mediabedrijven niet meer met cash willen splashen zoals in het verleden. Hun marges staan onder druk door de snelle opmars van techbedrijven. Die laatste kopen voorlopig enkel heel gericht en gefocust sportrechten, enkel als ze er hun commerciële platformen mee kunnen boosten om extra klanten te lokken.

De nieuwe NFL-deal zou er op kunnen wijzen dat spelers als Amazon, Apple, Facebook of Google nu toch verder willen springen. Grootste mediaslokop in het voetbal is de Engelse Premier League, met jaarlijks rond 3 miljard euro inkomsten. Dat is minder dan een derde van de NFL, terwijl het Engelse voetbal anders dan de NFL wijdverspreid in de wereld bekeken wordt. Het toont dat er mogelijk nog rek zit op de voetbalmediarechten.