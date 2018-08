Amerikaan wil Arsenal helemaal in handen krijgen

De Amerikaanse miljardair Stan Kroenke heeft een akkoord op zak om de Rus Alisher Oesmanov uit te kopen bij de Londense Premier League-club Arsenal.

De Amerikaanse miljardair wil de Londense voetbalclub volledig in handen krijgen. Hij heeft al 67 procent van de aandelen van de Engelse voetbalclub in zijn bezit. Hij heeft een bod gedaan om ook de rest van de aandelen over te nemen van de Rus Alisher Oesmanov (30%) en enkele kleinere aandeelhouders. Volgens Kroenke stemt Oesmanov in met het bod, dat Arsenal waardeert op 2,3 miljard dollar (1,98 miljard euro).

Kroenke zegt Arsenal helemaal in handen te willen hebben om zelf de strategie van de club te kunnen bepalen. Hij is al maanden verwikkeld in een strijd met Oesmanov over de overname van de club. Ook Oesmanov probeerde eerder al de club helemaal in handen te krijgen. Oesmanov was eind vorig jaar een van de gegadigden voor voetbalclub Anderlecht, maar uiteindelijk trok Mark Coucke aan het langste eind.

De miljardair is ook eigenaar van het Amerikaanse basketbalteam Denver Nuggets en het American footballteam Los Angeles Rams. Hij is deel van een groeiende enclave Amerikaanse sportondernemers die zich inkopen in het Europese en vooral Engelse topvoetbal.