Amerikaans bedrijf legt beslag op voetbalclub KV Kortrijk

General Wireless, het bedrijf achter de Amerikaanse elektronicaretailer Radioshack, meldt in een persbericht dat de inbeslagname van de Belgische eersteklasser het gevolg is van een internationale arbitragebeslissing in New York. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat retailbedrijf Berjaya Retail S. Berhad die arbitragebeslissing niet heeft nageleefd en dat daarom bezwarend beslag is gelegd op activa van de eigenaar, Vincent Tan.