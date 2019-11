Amerikaanse instap waardeert Manchester City op record

Met een prijskaartje van 4,8 miljard dollar is de ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne nu veruit de waardevolste sportploeg ter wereld.

De Amerikaanse private-equityreus Silver Lake legt 500 miljoen dollar op tafel voor een belang van iets meer dan 10 procent in City Football Group (CFG), schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT). CFG is de holding boven de Engelse voetbalkampioen Manchester City - de ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne - en satellietploegen in New York en het Australische Melbourne.

De Amerikaanse geldinjectie waardeert CFG op 4,8 miljard dollar (bijna 4,4 miljard euro). Dat is een stuk meer dan het prijskaartje van 3 miljard dollar dat het Engelse voetbalimperium bijna vier jaar geleden opgeplakt kreeg. Toen betaalde een groep Chinese investeerders 400 miljoen dollar voor een belang van 13 procent.

Schermvullende weergave Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahjan, de eigenaar van Manchester City, tijdens een match tegen Liverpool in 2010 ©AFP

Dé sterke man van Manchester City blijft, met 77 procent van het kapitaal, sjeik Mansour bin Zayed Al Nahjan uit Abu Dhabi, het emiraat dat het gros van de olierijkdom van de Verenigde Arabische Emiraten controleert. Sjeik Mansour verwierf in 2008 de controle over de toen kwakkelende Noord-Engelse traditieploeg en investeerde sindsdien ruim 1 miljard in topspelers.

Met de Amerikaanse instap lijkt Abu Dhabi vooral te willen bewijzen dat de instap in Manchester City geen prestigeproject is om het blazoen van de Arabische oliestaat in het westen op te poetsen. Silver Lake heeft namelijk niet bepaald de reputatie zich bij deals te laten ringeloren, wel integendeel.

De Amerikaanse groep bouwde zijn fortuin op bij pc-bouwer Dell, die ze eerst van de beurs haalden en enkele jaren later met forse meerwaarde terug naar Wall Street brachten, en met internettelefoniebedrijf Skype, een van oorsprong Estste uitvinding dat via Silver Lake voor grof geld naar Microsoft ging.

De jongste jaren verlegde Silver Lake de focus naar entertainment, via investeringen in vechtimperium Ultimate Fighting Championship en het Hollywood-talentbureau Endeavor. Volgens de FT zijn de Amerikanen overtuigd van de waarde van het voetbalmerk Manchester City, onder meer dankzij de sterke groei in de wereldwijde televisierechten de voorbije jaren.

CFG is van plan de kapitaalinjectie in te zetten voor de bouw van een nieuw stadium in New York - vlak naast baseballtempel Yankee Stadium in de Bronx - en de uitbouw van een reeks satellietploegen over heel de wereld, onder meer in Uruguay en Japan.

Disney op gras

Met 4,8 miljard dollar is CFG nu veruit de waardevolste sportploeg ter wereld. Het cijfer is het dubbele van het waardevolste Amerikaanse sportploeg, de 2,35 miljard dollar die basketploeg Brooklyn Nets bij de instap van Alibaba-oprichter Joe Tsai opgeplakt kreeg. Manchester United, de al jaren sportief zwalpende stadsrivaal van City, krijgt op Wall Street dankzij de merknaam en lange traditie nog altijd een beurswaarde van 2,8 miljard dollar mee.