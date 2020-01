Amerikaanse miljardair David Blitzer aast op voetbalclub KV Oostende

Eén van de drie eigenaars van Premier League-club Crystal Palace, David Blitzer, is de man achter een Amerikaans bod op de noodlijdende eersteklasser KVO.

Dat meldt Krant van West-Vlaanderen op zijn website.

KVO wordt mogelijk de 13de van 24 profclubs in buitenlandse handen. De Amerikaanse steenrijke private equity-investeerder David Blitzer biedt 5,5 miljoen euro voor 100 procent van de club. Hij zou ook bereid zijn 6 miljoen uitstaande schuld aan vorige eigenaar Marc Coucke te vereffenen en de tribune van Coucke over te kopen voor 20 miljoen euro. De huurprijs die de club Coucke moet betalen voor het stadion, is een molensteen rond de nek van de club.

Vieze papieren

KVO zit financieel en sportief in vieze papieren. Zonder overnemer stevent de club af op het faillissement. Blitzer wordt gezien als de beste van een drietal kandidaat-overnemers. Voorzitter Frank Dierckens zou nog dwars liggen. Bij verkoop aan Blitzer zou hij zijn overnameprijs - zo'n 3 miljoen euro - recupereren maar zijn rol zou helemaal uitgespeeld zijn. Daarom verkiest Dierckens een regeling waarbij hij zelf een belangrijk aandelenpakket in de club aanhoudt. Veel tijd rest er niet meer. Tegen 15 februari moet Oostende een licentiedossier indienen bij de voetbalbond. Zonder licentie kan het niet uitkomen in de hoogste klasse van ons voetbal.

David Blitzer vergaarde fortuin op Wall Street. Hij is actief bij het Amerikaanse private equity-fonds Blackstone. Belangrijker in de context van KVO is dat Blitzer ook een actief sportinvesteerder is. Hij heeft samen met zakenpartner Josh Harris - ook miljardair en man achter Wall Street-bedrijf Apollo Global Management - sportinvesteringsfirma Harris Blitzer Sports & Entertainment. Dat controleert clubs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA (Philadelphia 76'ers), de ijshockeyliga NHL (New Jersey Devils) en zit ook in e-sports. Die games-tak bewijst zich steeds meer als een erg lucratief onderdeel van de sportindustrie. Harris en Blitzer zijn - samen met de Brit Steve Parrish - ook eigenaar van de Londense voetbalclub Crystal Palace in de Premier League. Bij die club speelt onze landgenoot Chris Benteke.

Het is onduidelijk of ook Harris betrokken is bij de deal. Bij KVO zijn de besprekingen gevoerd door Ivan Bravo, sleutelpion bij de Qatarese eigenaar van KVO's reeksgenoot Eupen. De Aspire Academy en Bravo doken ook al op bij de overname vorig jaar van de Spaanse club van ondernemer Roland Duchâtelet door Blitzer. Het doet vermoeden dat Blitzer KVO alleen koopt. De rol van Aspire in de deal doet wel vragen rijzen. Er dreigt mogelijk een belangenconflict door de Qatarese betrokkenheid in zowel Eupen als KVO.

Goedkope prooi

De reden voor de interesse is vrij simpel. KVO is door zijn financieel precaire situatie een goedkope prooi, zoals andere clubs eerder ook al in buitenlandse handen vielen. KVO moet dienen als uitstalraam voor goedkope spelers van vooral buiten de EU - hun minimumsalaris ligt in ons land op bodemniveau - en ze nadien met zo fors mogelijke winst door te verkopen.

Blitzer is deel van een toenemende influx Amerikanen in ons voetbal. Amerikaanse sportondernemers zijn winstgedreven. Zij hebben ontdekt dat er met tv-geld en transfers flinke sommen geld kan verdiend worden, tegenover een bescheiden investering.