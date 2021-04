Amerikaanse tennisster volgende in rijtje atleten-durfinvesteerders

Sloane Stephens won in 2017 de US Open, maar is sindsdien weggedeemsterd in de wereldranglijst.

De winnares van de tennis-Grand Slam US Open, Sloane Stephens, stopt centen in een Amerikaanse start-up die energierepen produceert. In de VS profileren sportsterren zich al jaren als enthousiaste durfinvesteerders.

De oprichter van de energierepenmaker Quantum Energy Squares noemt zichzelf 'Chief Energie Officer'. De hippie in maatpak Daniel Medvene haalt vanuit zijn thuisbasis Venice Beach een bescheiden 2,5 miljoen dollar op voor zijn twee jaar oude bedrijfje dat mikt op de bioconsument. Dat is verkoopspitch genoeg voor de staat Californië en de Amerikaanse Westkust waar het wemelt van de gezondheids- en sportneuroten. De energierepen zijn online en in een aantal niche-supermarkten, waaronder de bekende bioketen voor de elite Wholefoods, te koop.

Het nieuws haalt enkel de Belgische krantenkolommen wegens enkele opvallende investeerders. De bekendste zijn het sportkoppel Sloane Stephens en haar verloofde Jozy Altidore.

Twee kwakkelseizoenen

De bekendste van het koppel is vandaag Sloane Stephens (28). Ze won in 2017 in eigen land de US Open en speelde het jaar daarna ook de finale van Roland Garros. Dat leidde haar naar de derde plek van de wereldranglijst. Maar Sloane, die in haar carrière dik 15 miljoen dollar aan prijzengeld verdiende, is na twee kwakkelseizoenen afgezakt naar nummer 53 van de wereld.

In Europa zal Jozy Altidore bij de beter geïnformeerde voetbalfan ook een belletje doen rinkelen. De 31-jarige spits speelt sinds 2015 bij Toronto FC in de Noord-Amerikaanse competitie MLS, maar speelde daarvoor met wisselend succes bij het Spaanse Villarreal, het Nederlandse AZ en het Engelse Sunderland.

De investering van Stephens en Altidore is klein bier in vergelijking met de bedragen die andere Amerikaanse sportsterren in startende en groeibedrijven stoppen. Een van de bekendste is wijlen Kobe Bryant die begin 2020 samen met zijn dochter omkwam in een helikoptercrash.

Bryant was tot zijn dood medeoprichter en eigenaar van het investeringsfonds Bryant Stibel. Dat investeert in bedrijven - van start-ups tot grote gevestigde waarden - met een focus op technologie, media en data. Bryant Stibel is onder meer actief in het Chinese e-commercebedrijf Alibaba, het Amerikaanse IT-bedrijf Dell Technologies en het Zwitserse online fietsplatform Zwift.

Entertainmentrijkje

Ook supersterren als LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry en André Iguodala blijken gretige investeerders. James zet vooral in op zijn eigen bedrijf Springhill, dat hij aan het uitbouwen is tot een eigen entertainment- en marketingrijkje. Durant investeert via zijn vehikel Thirty-Five Ventures samen met zijn manager Rich Kleiman miljoenen in tientallen start-ups. Geld te over, want de ster van de Brooklyn Nets in de NBA-basketcompetitie verdient het huidige en de komende twee seizoenen samen ruim 120 miljoen dollar aan salaris alleen. Zijn totale carrière-inkomsten worden op bijna 400 miljoen dollar geschat.