Amerikaanse zakenman biedt op voetbalheiligdom Wembley

De Engelse voetbalbond onderhandelt met de Pakistaans-Amerikaanse ondernemer Shahid Khan over een verkoop van dé tempel van het Europese voetbal, het Wembley-stadion.

De Engelse Football Association (FA) bevestigt dat er gesprekken lopen over een bod. Miljardair Shahid Khan zou ruim 500 miljoen pond (573 miljoen euro) bieden. De FA zou dan weer de rechten behouden op de commerciële uitbating voor vips en events in het stadion, een onderneming waarvan de waarde op 300 miljoen geschat wordt. In Wembley wordt niet alleen gevoetbald, er vinden ook elk jaar concerten van de grootste artiesten plaats.

American Football

Het bod van Khan past binnen de expansieplannen van de American Football-competitie NFL. Die organiseert al een aantal NFL-wedstrijden in Wembley. Het gonst al langer van de geruchten dat de NFL mogelijk een vast team zet in Londen als deel van de NFL-franchise.

Khan is eigenaar van het NFL-team Jacksonville Jaguars. Ook de Engelse voetbalclub Fulham, dat nog meestrijdt voor de promotie naar de Premier League, is in zijn handen. Khan maakte al duidelijk dat hij niet van plan is Fulham te verhuizen naar Wembley. Dat blijft op zijn huidige locatie, Craven Cottage, in Londen.

Wembley zou onder Khan de thuisbasis blijven van de Engelse nationale voetbalploeg. Die zou wel op een andere locatie spelen bij interlands in oktober en november omdat dan NFL-wedstrijden gepland staan in Wembley. Daarnaast zouden ook de halve finales en finale van de beker, de FA Cup, er nog gespeeld worden.

Wembley wordt momenteel gebruikt door de Londense topclub Tottenham. Dat werkt er zijn thuiswedstrijden af tot zijn nieuwe stadion klaar is. Inhuldiging is gepland voor volgend seizoen. Tottenham heeft ook al een deal met de NFL om de komende tien jaar twee American Football-matchen per seizoen in zijn nieuwe stadion te laten plaatsvinden.

De deal zou een pak meer financiële ademruimte geven aan de Engelse voetbalbond. Die renoveerde het Wembley-stadion met 90.000 zitjes tussen 2000 en 2007 voor 860 miljoen euro. De leninglast hangt de FA als een molensteen rond de nek. Met de verkoop aan Khan zou een pak geld vrijkomen om opnieuw meer te kunnen investeren in de ontwikkeling van het Engelse voetbal.

Bumpers

Shahid Khan maakte fortuin met Flex-N-Gate, een toeleverancier van bumpers voor de Amerikaanse auto-industrie. Hij werd geboren in het Pakistaanse Lahore en verhuisde op zijn zestiende naar de VS, waar hij begon met een loon van 2 dollar per uur als bordenwasser. Zijn fortuin wordt vandaag geschat op meer dan 7 miljard euro.