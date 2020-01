Amerikanen bieden op KV Oostende

Een Amerikaans sportconglomeraaat, dat al eigenaar is van verschillende clubs, biedt op de Belgische eersteklassevoetbalclub KV Oostende. Maar het is nog geen gewonnen race, want voorzitter Frank Dierckens houdt nog twee andere kandidaat-overnemers achter de hand.

De eersteklassevoetbalclub KV Oostende zit niet alleen sportief in slechte papieren - de club staat achteraan het klassement in eerste klasse - maar ook financieel. Zonder overnemer gaat de club failliet. Daarom wordt naarstig gezocht naar een overnemer. De voorbije maanden passeerden al meer dan tien kandidaten de revue. Nu zijn er nog drie in de running, zegt voorzitter Frank Dierckens vrijdag in verschillende kranten.

Een daarvan is een Amerikaans sportconglomeraat waarvan de naam niet bekend is, schrijft De Krant van West-Vlaanderen en is bevestigd aan De Tijd. De Amerikanen bieden 5,5 miljoen euro voor de club.

Licentie

Maar die piste geniet niet de voorkeur van Dierckens, ook al zou hij dan zijn investering terugverdienen. Dierckens pompte 3 miljoen euro in de club. Hij wil het liefst een belang van 25 tot 40 procent behouden in de club, maar de Amerikanen willen 100 procent van de aandelen. In dat laatste scenario is zijn rol uitgespeeld bij KV Oostende, want de Amerikanen zullen hun eigen mannetjes binnenbrengen.

Vandaar dat Dierckens ook aan tafel blijft zitten met twee andere buitenlandse investeerders waarvan er één volgens bronnen 'een heel mooi dossier heeft'. Veel tijd rest er evenwel niet meer. Tegen 15 februari moet KV Oostende een licentiedossier indienen bij de voetbalbond. Is het overnamedossier tegen dan niet rond, dreigt de club haar licentie kwijt te spelen en degradeert de club sowieso.

Stadion

Op korte termijn heeft KV Oostende 2,7 miljoen euro nodig. De club kampt met een torenhoge schuldenberg en slaagt er niet in om voldoende inkomsten te realiseren om de hoge vaste kosten te dekken. Dierckens zelf wijst daarvoor met de vinger naar Marc Coucke, de vorige eigenaar van KV Oostende.

KV Oostende moet elk jaar 1,2 miljoen euro betalen voor de gebruik van het stadion, dat nog in handen is van Coucke. 'Dat kost ons elke maand 100.000 euro, dat is veel te veel', aldus Dierckens in Het Laatste Nieuws.

Bovendien is de club nog ruim 6 miljoen euro verschuldigd aan Coucke, onder andere voor transfersommen van spelers van KV Oostende die Coucke naar Anderlecht heeft gehaald. Oostende had gehoopt dat Coucke dat bedrag zou kwijtschelden, maar dat is geen optie.