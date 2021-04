Amerikanen plegen coup op Europees topvoetbal

Twaalf absolute Europese topclubs vormen een partnerschap met de Amerikaanse bank JPMorgan voor de oprichting van een eigen voetbalcompetitie. Het is een eerste stap naar een gesloten superliga van enkele tientallen clubs naar Amerikaans model.

Een elite van twaalf Europese voetbalmultinationals heeft een oorlog ontketend in de sport. Politieke leiders, liga's en voetbalbonden, zelfs de eigen fans verzetten zich tegen de oprichting van een aparte competitie voor de topclubs.

De 'dirty dozen' (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, Milan en Inter) joegen zondag een schokgolf door het voetbal met de lancering van The Super League. De twaalf - ze hopen dat ook Bayern, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain zich aansluiten - vertrekken uit de Champions League van de Europese voetbalbond UEFA en beginnen voor zichzelf.

Behalve voor de vijftien vaste clubs zou jaarlijks plaats zijn voor vijf clubs die zich via een kwalificatieronde kunnen plaatsen voor de eindronde. Het richtjaar zou 2024 zijn - wanneer het tv-contract voor de Champions League afloopt -, maar vroeger kan ook. De clubs benadrukken dat ze alleen een eigen midweekcompetitie oprichten en niet vertrekken uit hun nationale competitie. Samen met de lancering van een website zou in Spanje al een bedrijf opgericht zijn. Het is dus menens.

De motor achter het project is de Amerikaanse bank JPMorgan. Die schuift de clubs een langlopend krediet toe - 3,25 miljard euro op 23 jaar - met toekomstige tv-rechten als onderpand. Als co-eigenaar zal de bank meeverdienen.

De gesprekken met potentiële rechtenhouders - er is sprake van Disney, Facebook, Amazon en Sky-moeder Comcast - spiegelen 4 miljard euro per jaar aan tv-rechten voor. Dat is 265 miljoen euro per club. De Champions League-winnaar van vorig jaar, Bayern München, kreeg van de UEFA een winstpremie van ongeveer 130 miljoen euro. Alle Champions League-deelnemers samen kregen 2 miljard.

De clubs rekenen zich nog rijker. Barcelona rekende voor dat het via de Super League 1 miljard euro per jaar inkomsten via merchandising, tv-geld en sponsordeals kan ophalen. Initieel zou sprake zijn van gezamenlijk 10 miljard euro inkomsten voor de 15 clubs. Dat is een veelvoud van wat ze nu verdienen.

Monsterverlies

Corona zette een hefboom onder de beslissing. De absolute topclubs keken in het seizoen 2019-2020 aan tegen een gezamenlijk monsterverlies boven 1 miljard euro.

Schermvullende weergave

In de Europese bestuurskamers is de strijd losgebarsten. De lancering van de Super League komt er op het moment dat de UEFA de hervorming van de Champions League heeft afgerond. Voorzitter Aleksander Ceferin kreeg tot voor kort steun van Andrea Agnelli, maar de eigenaar van Juventus en preses van de federatie van Europese clubs ECA keerde zijn kar. Hij nam zondag ontslag bij de UFEA en de ECA.

Schermvullende weergave Andrea Agnelli, de eigenaar van Juventus. ©AFP

Ceferin, de peter van Agnelli's dochter, haalde op een persconferentie naar zowel Agnelli als Manchester United-topman Ed Woodward uit. 'Woodward belde me afgelopen donderdag om te zeggen dat hij tevreden was met de hervorming. En Agnelli, ik heb nooit iemand gezien die zoveel en zo consequent liegt. We wisten niet dat we slangen in ons midden hadden.'

'Dit is onbegrijpelijk', zegt ook ECA- bestuurder en Anderlecht-aandeelhouder Michael Verschueren. Ceferin dreigt dat spelers die aantreden in de Superliga niet meer mogen deelnemen aan een EK of WK. De rechtenhouders zouden zich beraden over gerechtelijke stappen wegens contractbreuk. De nationale liga's dreigen ermee de rebellen uit de competitie te zetten.

Ik heb nooit iemand gezien die zoveel en zo consequent liegt als Andrea Agnelli. We wisten niet dat we slangen in ons midden hadden. Aleksander Ceferin Voorzitter UEFA

Joint venture

Volgens onze info waren de topclubs aanvankelijk aan boord van de Champions League-hervorming. Het kantelde toen de UEFA moeilijk bleef doen over het afstaan van de commerciële uitbating van de Champions League. De UEAFA is een soort middenman tussen het geld en de clubs. Ze verdient daar flink aan. De clubs willen die inkomstenstroom zelf beheren. De UEFA overspeelde haar hand door zich te verzetten tegen een 50/50-joint venture.

De opvallende afwezige bij de dirty dozen is Paris Saint-Germain. De sterke man van PSG, de Qatari Nasser al-Khelaifi, is ook de patron van beIN. Dat bedrijf is een van de belangrijkste rechtenhouders van de Champions League. Dortmund zegt tegen te zijn en gesteund te worden door Bayern.

Amerika

De rode draad doorheen het verhaal is Amerika. De drijvende krachten achter het initiatief zijn Liverpool, Manchester United en Arsenal, allemaal in Amerikaanse handen, samen met JPMorgan. De bank staat dicht bij de familie Glazer achter Manchester United, begeleidde de beursgang van de club in 2003 en had United-topman Ed Woodward ooit in dienst. Ze begeleidde ook de recente overnames van de Serie A-clubs Fiorentina en AS Roma en trad op als adviseur bij financiële deals van zowel Inter als Real Madrid.

De Glazers zijn ook de eigenaar van Tampa Bay Buccaneers in het American Football. Ook de eigenaars van Liverpool en Arsenal hebben clubs in een of meer van de Big Four-sporten (American football, baseball, basketbal en ijshockey). De Amerikanen proberen een coup te plegen op het Europese voetbal omdat ze het commercieel onbenutte potentieel zien. De 32 NFL-clubs in het American football zijn jaarlijks goed voor minstens 15 miljard dollar omzet, de 30 NBA-basketbalteams voor 8 miljard. De NFL sloot onlangs een elfjarige tv-deal boven 100 miljard dollar.

Voetbal is in bereik een veel grotere sport, met fans van Anchorage tot Alaska. Het product - de clubs - is in Europa, de fans wonen wereldwijd. Insiders noemen de stap het begin van het eindspel. De bedoeling is te evolueren naar een eigen liga - los van nationale competities - met een 35-tal clubs, zoals de NFL of NBA. Voor clubs als Anderlecht en Club Brugge wordt het zaak om daar bij te raken.

Volgens insiders is de Super League niet per se nieuws voor het Belgisch voetbal. Ze plaatsen vraagtekens bij een potentiële tegenzet door de Belgische en Nederlandse clubs, de Beneliga. 'Maar veel clubs in Spanje en Engeland zijn nu financieel gedopeerd onder de paraplu van de topclubs. Door de Super League zullen Brugge en Anderlecht wellicht weer slagkrachtiger worden dan Watford of Norwich', klinkt het.