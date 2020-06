Ancien regime handhaaft zich bij Anderlecht...

Helemaal uitgeteld is oude baas Etienne Davignon op zijn 87ste nog niet. Toch zag het er zo naar uit toen hij in april hardhandig van de voorzittersstoel bij de vliegmaatschappij Brussels Airlines werd geduwd. Maar ultiem speelde hij een sleutelrol bij de grote manoeuvres rond de noodlijdende voetbalclub Anderlecht.

Op een cruciale raad van bestuur wierp Davignon zich op als de onverstoorbare spreekbuis van en beschermingswal rond de historische aandeelhouders van voetbalclub Anderlecht: de families Vanden Stock, Van Damme, Verschueren en Davignon, met ook nog de voorzitter van de bouwreus Besix Johan Beerlandt en de afscheidnemende operationeel directeur Jo Van Biesbroeck.

De groep, zeg maar het ancien regime dat decennialang met het aura van een koningshuis de plak zwaaide in de bestuurskamer, bezit samen nog 26 procent van de aandelen van de club. Bij de overname door Marc Coucke eind 2017 verdween ze naar de achtergrond. Maar haar 26 procent is nog altijd voldoende voor een blokkeringsminderheid en om zich niet te laten vermorzelen door de machtsstrijd in het meerderheidskamp.

Coucke (die samen met vennoot Joris Ide 74% van Anderlecht bezit) besloot na een clash aan de top - die zich voornamelijk afspeelde rond speler en clublegende Vincent Kompany - een stap opzij te doen ten voordele van Wouter Vandenhaute. Coucke en Vandenhaute, de nieuwe voorzitter en operationele baas van Anderlecht, hadden een shake-up afgesproken over de leiding en de financiën van de club.

Krachtmeting

Uiteindelijk is een reddingsoperatie van 70 miljoen euro afgesproken. 50 miljoen daarvan komt van een herschikking van de schuld, met daarbovenop nog een injectie van 20 miljoen. Die moet komen van de huidige aandeelhouders en van het duo Vandenhaute-Kompany. De twee azen op een belang in de club, waarbij sprake is van minstens 3 procent elk.

Op een herschikking van het aandeelhouderschap is het door de interne discussie nog wachten. Knopen worden wellicht pas na de zomer doorgehakt. Daardoor wordt voorlopig met leningen aan de club gewerkt. Het kortetermijnprobleem - genoeg vers geld om het team volgend seizoen sportief op niveau te houden - is daarmee opgelost. Dat was voor Kompany, die kon terugkeren naar zijn oude club Manchester City, een voorwaarde om te blijven.

Structureel is een flinke schuldherschikking nodig, want met extra leningen loopt de schuld nog op. Anderlecht blijft ook opgezadeld met een negatief eigen vermogen. De club heeft geen spaarpot door het fors verlieslatende seizoen 2019-2020. Dat wordt door corona een nieuw rampjaar, nadat Anderlecht vorig seizoen een recordverlies van 27 miljoen euro heeft geboekt.

Lastige klip

En er is nog een lastige klip. De club moet bewijzen dat de cashinjectie geheel in lijn is met de geplande nieuwe regels van financiële fair play. Die komen er in grote lijnen op neer dat clubs in belangrijke mate zelf hun broek moeten ophouden en niet ongelimiteerd aan het infuus van hun rijke eigenaar kunnen hangen.

Davignon is een Belgische versie van ‘La Meglio Gioventu’ en ‘Forrest Gump’ tegelijk. Zijn overgrootvader stond mee aan de wieg van België. Zijn grootvader was minister van Buitenlandse Zaken. Zijn vader was topdiplomaat. En Etienne was er bij de naoorlogse topmomenten vaak bij. Hij onderhandelde mee over de Congolese onafhankelijkheid en was een doelwit van de terreurgroep Rode Brigades.