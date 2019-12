Anderlecht: 'Loonmassa hoofdreden voor recordverlies'

Voetbalclub Anderlecht is van plan zijn kern af te slanken om de put te vullen die het recordverlies van 27 miljoen euro heeft geslagen.

Dat zei Jo Van Biesbroeck, de operationeel directeur van Anderlecht, aan VRT-zender Sporza in een reactie op het bericht over de desastreuze financiële cijfers van de voetbalclub in De Tijd.

Uit de jaarrekening blijkt dat Anderlecht, al twee seizoenen sportief op drift, ook zakelijk in zwaar weer zit. De club van ondernemer Marc Coucke boekte een recordverlies van 27 miljoen euro. De omzet zakte van 101,7 miljoen euro naar 84 miljoen. Tegelijk stegen de kosten van 106 naar 109 miljoen euro.

'De loonmassa vormt de hoofdreden van het financiële verlies op de jaarrekening', zei Van Biesbroeck. 'Die loonmassa is niet kleiner geworden, want in het begin van het jaar hebben we onze jonge talenten onder contract gelegd.'

Hij laat verstaan dat Anderlecht zijn kern flink zal verkleinen en spelers zal transfereren in de komende transferperiodes. De voorbije jaren kon Anderlecht rekenen op stevige uitgaande transfers, zoals die van Youri Tielemans, die veel geld opbrachten. Dat lijkt met de huidige spelers minder vanzelfsprekend. 'In onze kern zitten zeker spelers die nog wat waard zijn op de markt', zei Van Biesbroeck.

Verder wijst de operationeel directeur op het mislopen van de Champions League, de Europese topcompetitie. 'Geen Champions League maar wel Europa Leaugue maakt een verschil van 10 à 11 miljoen euro. Bovendien zijn we lager geëindigd in het klassement van de Jupiler Pro League en dat kost ons tv-inkomsten.'

'Het verlies speelt zich vooral op sportief vlak af en daar zullen we ook de oplossing moeten gaan zoeken', zei Van Biesbroeck. Commerciële inkomsten zoals sponsoring en merchandising stijgen wel, zegt Van Biesbroeck. 'Op dat vlak mogen we niet klagen.'