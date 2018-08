Anderlecht en Adidas scheiden na 43 jaar

Anderlecht heeft met Joma een vijfjarig samenwerkingsverband ondertekend, dat volgend seizoen ingaat. Joma is actief in ruim honderd landen en zorgt ook voor de uitrustingen van onder meer Villareal, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Toulouse en Swansea. In België kleedt het onder meer KV Oostende, de vorige club van Anderlecht-eigenaar Marc Coucke .

Anderlecht haalt tot dusver 45 miljoen euro commerciële omzet , exclusief transfers. 'Dat is veel te weinig voor een club in het centrum van de hoofdstad', zei Coucke eerder dit jaar in een interview met De Tijd.

'Niemand kan me één structurele reden geven waarom de Belgische top drie niet zou kunnen wat clubs als Benfica en Porto in Portugal doen. Zij zitten op 100 miljoen omzet of er zelfs boven. We hebben even veel inwoners als Portugal, onze economie is groter, we hebben meer bedrijven en de mensen zijn hier bijna even gek op voetbal.'