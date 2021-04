Anderlecht-top pompt 25 miljoen euro in club

Bij de voetbalclub Anderlecht hebben eigenaar Marc Coucke en een groep historische minderheidsaandeelhouders een akkoord bereikt over een financiële reddingsoperatie voor de club.

Met het bereiken van de play-offmatchen tussen de beste vier clubs van het land lijkt de sportieve renaissance bij paars-wit ingezet. Maar om ook het bedrijf Anderlecht - dat virtueel failliet is - een kickstart te geven, was een extra financiële inspanning nodig in de bestuurskamer. Na bijna een jaar blokkering tussen de aandeelhouders heeft die nu een deal op zak.

Het gaat om een financiële tweetrapsraket. Eigenaar Marc Coucke slikt verlies door leningen om te zetten in kapitaal. Dat betekent concreet dat hij schulden die de club hem in principe moet betalen laat wegstrepen door ze om te zetten in aandelen. Hoeveel Coucke kwijtscheldt, is niet bekend. De schuld van Anderlecht aan Coucke bedraagt ongeveer 50 miljoen euro. 'Daarvan wordt een significant deel omgezet in kapitaal', zegt CEO Jos Donvil aan De Tijd.

De operatie resulteert in een noodzakelijke schuldverlichting bij paars-wit. Na enkele sportief en commercieel slechte jaren is de schuldenberg bij Anderlecht opgelopen tot 116,7 miljoen euro.

Kapitaalinjectie

Daarnaast komt er een extra kapitaalinjectie van 25 miljoen euro. Deels door de bestaande aandeelhouders, maar het wordt niet uitgesloten dat ook kapitaal van een externe partij wordt aangetrokken. Lees: dat nieuwe aandeelhouders aan boord komen. Het is onduidelijk wie hoeveel van de 25 miljoen op tafel zal leggen: zal Coucke volgen in verhouding tot zijn huidig belang (64 procent) of zal een eventuele nieuwe investeerder een fors deel van dat bedrag op tafel leggen? Daarover wil de club verder niets kwijt. 'Dat wordt een afspraak tussen aandeelhouders', aldus Jos Donvil. De operatie moet nog formeel goedgekeurd worden op een buitengewone algemene vergadering eind juni.

Coucke blijft veruit de grootste aandeelhouder. Maar hij betaalt daar een stevige prijs voor. De bedragen die hij de club geleend heeft, zal hij nooit terugzien.

Jaar heibel

De deal volgt na ruim een jaar heibel in de bestuurskamer. Meerderheids-aandeelhouder Coucke en vennoot Joris Ide (samen 74,3% van de aandelen) pushten samen met de nieuwe operationele baas Wouter Vandenhaute voor een oplossing. Maar ze botsten op een groep historische aandeelhouders met een blokkeringsminderheid rond Michael Verschueren, zoon van de legendarische Anderlecht-manager Michel Verschueren.

Zij wilden hun minderheidsbelang niet tot irrelevantie herleid zien, waardoor ze alle zeggenschap kwijt zouden spelen. Evenmin hadden ze veel zin veel extra cash bij te pompen, zodat hun belang bij een kapitaalsoperatie op peil bleef. Zij voelen zich niet verantwoordelijk voor de zware verliezen van de club. Paars-wit boekte de voorbije twee seizoenen opgeteld een netto recordverlies van 63 miljoen euro. Het nieuwe regime was weinig opgezet met die analyse door een groep aandeelhouders die sinds jaar en dag tot het meubilair behoort in de bestuurskamer.