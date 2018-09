Anti-racismeactivist is gezicht nieuwe Nike-campagne

American Football-speler Colin Kaepernick protesteerde in 2016 tegen discriminatie en buitensporig politiegeweld in de VS door te knielen tijdens het volkslied.

Colin Kaepernick is een van de gezichten van de nieuwe Just do it-campagne van Nike. 'Believe in something. Even if it means sacrificing everything', tweette de voormalige quarterback van de San Francisco 49ers maandagavond. Kaepernick ligt al zeven jaar onder contract bij Nike. Het sportmerk worstelde al die tijd met hem omdat het niet goed wist hoe Kaepernick te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Kaepernick werd bekend toen hij in 2016 tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voor een American Football-wedstrijd knielde in plaats van recht te staan, uit stil protest tegen politiegeweld tegen zwarten en discriminatie. Zijn actie groeide uit tot een wereldwijde antidiscriminatie-beweging in de sport. Hij werd tegelijk een omstreden figuur in de VS: een deel vindt hem een icoon, een ander deel moet niets van hem hebben, onder wie president Donald Trump.