Antidopingexpert Van Eenoo: ‘De doping van vandaag is uiterst gevaarlijk’

Enkele straffe toeren in de Tour doen weer vermoedens van doping rijzen. Tegen bloedtransfusies of experimentele geneesmiddelen staan we nog altijd vrij machteloos, zegt de antidopingautoriteit Peter Van Eenoo.

Tadej Pogacar die de gele trui pakt door ongebruikelijk ver voor de meet op het buitenblad niet een maar twee bergen op te vlammen en zo minuten te nemen op zijn concurrenten. En een ancien als Thomas De Gendt die klaagt dat hij dezelfde waardes trapt als vroeger maar iedereen moet lossen. Het zijn twee voorbeelden die de speculaties over doping in de Tour weer aangewakkerd hebben.

‘Zolang er geen bewijzen zijn, ga ik naar niemand een steen gooien’, zegt professor Peter Van Eenoo (UGent). ‘Maar zo’n uitspraak als die van De Gendt doet me toch denken aan Edwig Van Hooydonck, de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen die de fiets aan de haak hing omdat hij plots niemand meer kon volgen. Wie doping suggereerde, werd toen weggelachen, terwijl achteraf gebleken is dat het net daarom was dat Van Hooydonck moest lossen.’

De essentie Waarom staat doping plots weer op de radar? Tijdens de Ronde Van Frankrijk imponeren enkele - vooral jonge - renners met uitzonderlijke prestaties. Dat leidt tot wenkbrauwengefrons bij een aantal collega’s en critici. In het verleden was er vaak eerst ook geen bewijs van doping bij knalprestaties, maar kwam dat later toch uit. Over welke doping kan het gaan? Volgens antidopingprofessor Peter Van Eenoo is er nog altijd onvoldoende controle op bloeddoping. Daarbij brengt een sporter net voor zijn prestatie een extra zakje van zijn eigen bloed in via een infuus. Als diezelfde hoeveelheid bloed direct na de inspanning weer afgetapt wordt, is dat niet te zien in het bloedpaspoort. Is wielrennen de meest verdachte sport? Nee. In het wielrennen zijn in verhouding tot veel andere sporten veel controles. Doping komt ook weer op de radar omdat de Olympische Spelen straks beginnen. Dopingjagers vrezen dat veel verboden middelen gebruikt zijn buiten de competities tijdens de coronacrisis, omdat minder gecontroleerd kon worden.

Het Gentse DoCoLab van Van Eenoo loopt in de spits van de dopingcontrole in de topsport en kijkt als boswachter nauwlettend toe op de nieuwste technieken die stropers hanteren. Een logische vraag: gebeuren er dingen in het wielrennen die wijzen op bedrog?

‘Het enige dat ik weet, is dat er in de recente geschiedenis het Aderlass-schandaal was’, zegt hij. Het gaat om een DuitsOostenrijkse bloeddopingzaak uit 2018, waarbij vooral langlaufers en biatleten maar ook enkele wielrenners betrokken waren. ‘We weten dat men nog altijd knoeit met bloed op een manier die met het biologisch paspoort niet te achterhalen is.’

Bij bloeddoping neemt de atleet in een periode buiten competitie bloed af bij zichzelf en brengt dat dan net voor een wedstrijd weer in het lichaam, wat prestatiebevorderend werkt. Dat bloed wordt in een koelkast bewaard of de rode bloedcellen worden in een afzonderlijke bloedtransfusiezak gescheiden om daarna weer ingebracht te worden. Normaal pikt een bloedpaspoort dat op, maar niet als je dat zakje bloed tien minuten voor de wedstrijd erbij steekt en twee uur na de prestatie weer aftapt.

De techniek bestaat al langer, maar de controle staat nog nog niet op orde. Dat komt omdat dopingcontroles vlak voor een wedstrijd niet aanvaard worden in de topsport. Je wil een atleet die zich dan mentaal aan het voorbereiden is niet uit zijn comfortzone halen. Er is ook een regel die voorschrijft dat twee uur na een inspanning geen staal mag worden afgenomen voor het bloedpaspoort.

‘Ik sta achter die regel op zich, omdat die wetenschappelijk volledig steek houdt,’ zegt Van Eenoo. ‘Vlak na een prestatie is er een mogelijke invloed van de inspanningen op de bloedwaarden.’ Maar het creëert wel een window of opportunity voor de atleet, die weet dat hij een uur voor de wedstrijd tot twee uur erna niet gecontroleerd wordt. Dat wil zeggen dat je in die periode niet kan controleren of er bloedtransfusies zijn geweest. Van Eenoo: ‘Ik ben er voorstander van dat toch af en toe serieuze controles gebeuren, waarbij je zegt: die tien profrenners krijgen allemaal een chaperon tot de twee uur na de wedstrijd zijn verstreken.’

Schermvullende weergave

Gezondheidsschade

Een bloedzak steken of bloed uithalen duurt een kwartier en lijkt niet gevaarlijk, maar je kan onoordeelkundig met de naald omgaan en schade voor eigen gezondheid creëren. De verhalen zijn er. Renners hadden vroeger een kwartier om voor een controle van hun hematocriet in het hotel naar beneden te komen. Dan werd nog vlug een infuus gestoken met een fysiologische oplossing die in tien minuten werd bijgepompt om het bloed te verdunnen en het hematocriet naar beneden te krijgen.

Van Eenoo sprak een jaar of tien geleden op een congres met de Oostenrijker Bernard Kohl, die in 2018 bolletjestruiwinnaar in de Tour was en betrapt werd op het gebruik van de epovariant cera. ‘Hij sprak over die bewuste Tour waarbij hij meerdere zakjes bloed had afgenomen, die bij hem thuis in de koelkast lagen, wellicht tussen het fruit en de groenten. Zijn verzorger kwam door een ongeval onderweg met een dag vertraging aan. Dat bloed moet op koelkasttemperatuur bewaard worden en zat wellicht in een koelbox, wat niet ideaal is, in het midden van de zomer, in een auto met die hitte.’

Dat rare producten gebruikt worden, komt doordat we te goed zijn geworden in het opsporen van reguliere middelen. Peter Van Eenoo Hoofd DoCoLab

Van Eenoo vervolgt: ‘Op het congres in de Verenigde Staten zaten heel wat hematologen. Die werden bleek toen ze dat verhaal hoorden. Ze vroegen of hij dan daadwerkelijk dat bloed bij zichzelf had ingebracht. Hij zei: ‘Ja, natuurlijk, we weten wat de risico’s zijn. We laten eerst gedurende 10 seconden het bloed lopen, stoppen dan een halve minuut en kijken of het lichaam al dan niet in shock gaat door een bacteriële infectie.’

Dat zulke praktijken nog gebeuren, kan niemand bewijzen, maar de mazen in het net zijn er groot genoeg voor. De winst van bloedtransfusies kan voor een profrenner in een grote ronde groot zijn. Dat bewijst een experiment op de 10.000 meter hardlopen. De proefpersoon liep die in 34 minuten. Vervolgens werd een extra dosis bloed toegediend en er ging een minuut - pakweg 3 procent - van die tijd af. ‘In topsport is dat heel veel’, zegt Van Eenoo. ‘En dat gebeurt instant, in tegenstelling tot epo, waar het maximale effect pas na 2,5 tot 3 weken wordt bereikt.’

Alternatieven

Er zijn aanwijzingen dat intussen nog subtielere vormen van doping gebruikt worden bij topsporters. Doping in microdosissen bijvoorbeeld. Er circuleren de jongste jaren ook producten met namen als Aicair, H7379 of GW1516. Vaak zijn het geneesmiddelen die nog in een experimentele fase zitten en via de zwarte markt of internetplatforms als Alibaba hun ingang vinden in het peloton of andere sportmiddens.

‘De hoofdreden waarom dit soort rare producten gebruikt wordt, is dat we als labo’s te goed zijn geworden in het opsporen van reguliere producten’, zegt Van Eenoo. Dat is te zien aan de statistieken van het internationale dopingagentschap WADA, waaruit blijkt dat de controles toenemen en het aantal postieve gevallen daalt. Uitschieters blijven een aantal duur- en krachtsporten, zoals gewichtheffen, judo, worstelen en roeien.

‘Intussen zijn producten als epo of anabole steroïden grotendeels onder controle en wordt uitgekeken naar experimentele zaken die in de klinische proeffase zitten, met alle mogelijke gevolgen van dien’, vervolgt Van Eenoo. ‘Daarom is het huidige dopinggebruik potentieel veel gevaarlijker.’

Hij geeft als voorbeeld GW1516, een geneesmiddel in ontwikkeling tegen metabole en cardiovasculaire ziektes dat bij muizen de prestaties verbeterde. ‘De studies waren stopgezet door de fabrikant GSK omdat het middel kankerverwekkend was. Het is tot nu toe het enige geneesmiddel waarbij de producent samen met het WADA een statement heeft gemaakt om er zeker niet aan te komen wegens de kankerverwekkende bijwerkingen.’

Oorzaken

Met de Olympische Spelen in aantocht zijn de dopingbestrijders extra waakzaam. Er wordt gevreesd dat door corona veel meer illegale middelen buiten competitie genomen werden. Er waren minder competities om te controleren en door de sanitaire maatregelen werden ook minder bloed- en urinestalen afgenomen.

Studies hebben al aangetoond dat een cyclus van doping, die relatief snel weer onopspoorbaar blijft, vier jaar later nog effecten kan hebben. ‘Dat is een voortdurende bezorgheid, ook buiten coronatijden, zei Dick Pound, de stichtend voorzitter van het WADA. ‘Maar nu is het nog verontrustender.’ Uit een enquête van het USADA, de nationale antidopingorganisatie van de VS, bleek dat 10 procent van de 1.400 anoniem ondervraagde atleten vorig jaar een of

andere vorm van doping genomen had.

Het bloedpaspoort is een belangrijke stap in de goede richting, maar ook die methode is niet altijd toereikend. ‘Ik vergelijk het paspoort altijd met de trajectcontrole op de snelweg,’ zegt Van Eenoo. ‘Het kan zijn dat de meetpunten van die trajectcontrole te ver uit elkaar liggen, waardoor je misschien een tijdlang 90 km per uur hebt gereden en enkele kilometers lang 140 km per uur. Als de meetpunten te ver uit elkaar liggen, is dat niet gedetecteerd. Met het bloedpaspoort is dat net zo.’

Uiteindelijk is het een kwestie van middelen. Volgens dopingbestrijders zijn die er nog onvoldoende. De wielerfederatie UCI zet relatief veel middelen in, in vergelijking met andere sportfederaties. In het voetbal wordt veel minder gecontroleerd, zeker in verhouding tot het aantal sporters. Het probleem is dat niemand er echt direct belang bij heeft als doping ontdekt wordt: de federaties willen het imago van hun sport niet bezoedeld zien en ook de landen zelf hebben liever dat een sporter uit Wit-Rusland tegen de lamp loopt dan iemand uit eigen land.

We weten dat men nog altijd knoeit met bloed op een manier die met het biologisch paspoort niet te achterhalen is. Peter Van Eenoo Hoofd DoCoLab

Van Eenoo wijst ook op de verantwoordelijkheid van de sponsors. ‘Hoeveel geld steekt Nike niet de in sportsponsoring van vedetten? ‘Just do it’, zegt het merk, niet: ‘Just do it clean’.’ De professor pleit voor een regel waarbij 1 procent van alles wat binnenkomt aan sponsorgeld bij de internationale sportfederaties naar fair play gaat. Behalve doping hoort daar bijvoorbeeld ook matchfixing bij.

Dat extra budget kan ook gebruikt worden om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van doping. Op de Spelen in Tokio wordt voor het eerst werk gemaakt van het opsporen van genetische doping. Daarbij wordt, net zoals bij een vaccin, een vloeistof ingespoten die genetisch materiaal aanpast zodat je spiercellen bijvoorbeeld zelf meer hemoglobine aanmaken.