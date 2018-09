Antwerp blijft op Bosuil spelen

Het zag er een tijdlang naar uit dat Antwerp en Beerschot-Wilrijk een stadion zouden delen . Er waren plannen om een nieuwe voetbaltempel op te richten in de nieuwe stadswijk Petroleum Zuid. Die lijken nu definitief opgeborgen.

Dat houdt in dat tribune 2 en 4 zullen worden herbouwd, waardoor de totale stadioncapaciteit zal toenemen van de huidige 16.000 tot 23.000 plaatsen. Het is voorts de bedoeling in tribune 4 een jeugdcomplex onder te brengen. Het stadion wordt tevens gezinsvriendelijker en veiliger gemaakt.