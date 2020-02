Antwerp wil als nieuwe topclub groter deel van tv-koek

De sportzender Eleven Sports heeft een half miljard euro veil voor de mediarechten van de komende vijf seizoenen van het profvoetbal. Een strijd met de huidige rechten­houders zou de clubs in een klap een kwart meer tv-centen bezorgen. Maar Antwerp en de kleintjes spelen stoorzender.

De 24 Belgische profclubs onderhandelen al ruim twee weken over een nieuwe vijfjarige tv-deal. De sportzender Eleven Sports zou vanaf volgend seizoen 95 miljoen euro betalen. Dat bedrag zou over vijf jaar gradueel oplopen tot 103 miljoen tegen het seizoen 2024-2025. Woensdag is er een nieuwe vergadering van de Pro League, de koepel boven de profclubs.

Een definitief akkoord is er nog niet, luidt het. Het struikelblok tussen de clubs is de verdeelsleutel. Daarin worden zowel sportieve als commerciële prestaties ingebracht. De clubs krijgen per jaar 20,5 miljoen euro meer dan dit seizoen (82,5 miljoen).

Het twistpunt is wie dat extra geld krijgt.

Het twistpunt is wie dat extra geld krijgt. Club Brugge kreeg vorig seizoen het meest, 8 miljoen euro. Eupen met 2,3 miljoen het minst. Volgens de prognoses van de Pro League ziet Club zijn tv-inkomsten oplopen tot bijna 13 miljoen in 2024-2025, 5 miljoen meer dan nu. Ploegen zoals Lommel en Virton uit 1B moeten het stellen met enkele honderdduizenden euro’s.

De G5 - Club Brugge, AA Gent, Standard, Anderlecht en Racing Genk - aast op 80 procent van die extra pot geld. Dat is opmerkelijk omdat Antwerp zijn voet naast de topclubs heeft gezet. Toch zou Antwerp niet mogen mee-eten uit de grotere ruif voor de topclubs. Het zint de club allerminst dat ze in het huidige plan kan rekenen op 5 miljoen euro, bijna twee derde minder dan Club. Ook de rest van de G5 zou flink meer krijgen dan Antwerp, met tv-sommen tussen 8,6 (Genk) en 11 miljoen (Gent).

Buitenlandse overnames

Er zijn nog dwarsliggers. Anderlecht zou een hoger aandeel van de commerciële kracht van de clubs in de verdeelsleutel willen. Nu telt het commerciële daarin voor een derde en het sportieve voor twee derde. Dat is momenteel niet echt in het voordeel van het sputterende Anderlecht. Volgens onze info zijn ook ‘veel kleine clubs’ allerminst aan boord. Voor de goedkeuring van het tv-contract is unanimiteit nodig, voor de verdeelsleutel een tweederdemeerderheid.



Bovendien is er een extra dimensie door een recente buitenlandse overnamegolf in ons voetbal. Club Brugge-CEO Vincent Mannaert schetste die discussie afgelopen weekend goed. De topclubs vinden het misleidend dat ze afgezet worden tegen de ‘kleintjes’. Die zijn voor een groot deel in handen van buitenlanders met diepere zakken dan de eigenaars van de topclubs, Belgen die de lokale verankering bewaren.

De G5 vindt dat de buitenlanders alleen de lusten van het Belgische voetbal willen, en niet de lasten. Het gevolg is dat de G5 niet bereid is veel solidariteit te tonen met de andere clubs. In het Europese voetbal gaan stemmen op om het tv-geld evenwichtiger te spreiden over de clubs, zodat de kloof tussen arm en rijk binnen de perken blijft (zie grafiek). Voor een beter evenwicht wordt vooral naar het tv-geld gekeken. Het is samen met transferwinsten de grootste cashlawine in ons voetbal.

Niet alleen bij de clubs is er getouwtrek. De huidige rechtenhouders Proximus en Telenet boden iets minder dan Eleven Sports. Achter de schermen zou vooral Telenet flink gelobbyd hebben om het contract niet aan Eleven Sports toe te wijzen, met de jaarrekeningen erbij om het bedrijf als een onbetrouwbare partner weg te zetten.

Eleven Sports

Eleven boekte in het jaar tot juli 2019 een omzet van 20,4 miljoen en een nettowinst van 1 miljoen (tegenover een verlies van 2,4 miljoen het jaar ervoor). Daartegenover staat een negatief eigen vermogen van 10,8 miljoen en 29,9 miljoen schulden, waarvan 22 miljoen kortlopend op één jaar. Die weinig florissante positie zegt op zich weinig. Eleven Sports heeft rugdekking van de in Singapore gevestigde moederholding Aser Group. Die is vanuit België niet in te kijken. De mondiale activiteiten van Eleven Sports, gevestigd

in Londen, waren in 2017-2018 goed voor bijna 50 miljoen pond omzet. Een brutoverlies van 20 miljoen eindigde op 17 miljoen winst, na inbreng van 55 miljoen winst uit de verkoop van de helft van zijn Poolse activiteiten.

Waarom heeft Eleven liefst een kwart meer veil voor het Belgisch voetbal? Dat heeft niets te maken met reële economische waarde. De prijs wordt nooit bepaald door het product, wel door de hevigheid van de biedstrijd over tv-rechten. Proximus en Telenet sloten jaren een wapenstilstand, waardoor ze de prijs konden drukken. Maar met de komst van Eleven Sports - en eerder het Spaans-Chinese Mediapro die ook grote interesse toonde - is de koopjesperiode voorbij.

Eleven Sports is geen totale nieuwkomer in ons land. Het heeft drie sportkanalen op het net van de telecombedrijven Proximus en Telenet.

Eleven is overtuigd dat het winst zal maken op de inlegsom van ruim 100 miljoen per jaar. Die som wil het bedrijf terugverdienen via de verkoop van tv-rechten aan de telecombedrijven, streaming, reclamedeals voor zijn kanalen en de verkoop van beelden aan clubs, die zelf mediabedrijven zijn die fans en sponsors lokken met clips van goals en hoogtepunten.

Eleven Sports is geen totale nieuwkomer in ons land. Het heeft drie sportkanalen op het net van de telecombedrijven Proximus en Telenet. Die zenden onder meer Duits, Spaans en Italiaans voetbal uit, net als het Amerikaanse basket NBA en het American football NFL. Eleven zal het voetbal aanbieden aan Telenet en Proximus om het via een of meerdere extra kanalen op hun net uit te zenden.

Streaming

Opmerkelijk is dat het Belgische tv-contract meer waard wordt dan dat van de Eredivisie in Nederland.

Daarnaast zal Eleven het Belgische voetbal aanbieden via streaming op zijn onlineplatformen. Streaming en digitalisering zijn een belangrijke groeipoot voor het bedrijf. Niet toevallig haalde Eleven onlangs Luis Vicente, chef digitale transformatie bij de wereldvoetbalbond FIFA, binnen als nieuwe CEO. Met Eleven Sports komt het Belgisch voetbal een oude bekende tegen. De Italiaanse Eleven Sports-oprichter Andrea Radrizzani was ook de man achter het rechtenbedrijf MP&Silva. Dat kocht de rechten op het huidige Belgische tv-contract om ze door te verkopen aan Proximus en Telenet. MP&Silva ging twee jaar na een Chinese overname in 2018 op de fles.

Opmerkelijk is dat het Belgische tv-contract meer waard wordt dan dat van de Eredivisie in Nederland. Het huidige contract in Nederland is 1 miljard euro waard voor 12 seizoenen. Het Nederlandse voetbal is een grotere merknaam en heeft Ajax, de kleinste club van de Europese voetbalmultinationals. De nieuwe Belgische tv-deal verzinkt in het niets in vergelijking met de grote Europese competities. Engeland spant de kroon met dik 3 miljard euro per jaar, Spanje volgt met 2 miljard. Italië, Duitsland en Frankrijk zitten rond

1 miljard.