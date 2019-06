‘Attaque à Smeerebbe-Vloerzegem!' | De eerste Touretappe, gezien vanuit de auto

Tussen de start aan het paleis in Brussel en de aankomst in Laken ligt slecht 3 kilometer. Toch rijden de renners volgende week in de eerste Touretappe 194 kilometer. Wij haspelden ze deze week al af, met de auto. Door Vlaanderen, Wallonië en over drie cols. ‘Eddy! Eddy! Eddy’

Ah, de Tour. Dat was toch de grote vakantie? Drie weken de rolluiken naar beneden en ‘nee!’ roepen als buurjongen Stefaan kwam vragen of je buiten kwam spelen. De kaart van Frankrijk kwam op het scherm op de tonen van Kraftwerk. En dat bezwerende deuntje: ‘Tour de France, Tour de France.’

Maar het is 2019 en als soundtrack voor een rit over de 194 kilometer die de eerste Touretappe lang is - met de auto, toegegeven - zoeken we op Spotify een afspeellijstje. Twee heten ‘Tour de France’. Shuffle en ‘Le Long de la Route’ van Zaz begint te spelen. Hier gaan we nog spijt van krijgen.

Dat Brussel Le Grand Départ kreeg en waarom is niet meer nieuw. Eddy Merckx, die afgelopen woensdag in ‘De afspraak’ naast José De Cauwer vertelde dat hij ‘tamelijk goed kon dalen’, won vijftig jaar geleden zijn eerste Tour. Eddy in de gele trui kleurt Brussel partout: op elektriciteitskastjes, op vaandels en op de gevel van Partena. Bij die laatste weliswaar zonder hoofd en naam, maar de gele trui, dat is toch Eddy Merckx? Ook vijftig jaar nadat hij zijn eerste heeft mogen aantrekken, toevallig hier in Woluwe, en 41 jaar nadat hij is gestopt.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Volgende zaterdag zal Brussel het Brussel van elke weekdag zijn. Geen doorkomen aan. Met als enige verschil dat het zenuwachtige geclaxonneer in drie tonen zal verlopen (op YouTube te vinden onder ‘Tour de France horn’) en dat fietsers geen schrik moeten hebben van rondscheurende macho’s. Het gáát immers om die 176 renners. Een week eerder zie je dat al aan het Koninklijk Paleis bij het Warandepark. Er staan rood-witte plastic blokken, nadarafsluitingen om het wielervolkje in bedwang te houden en de Belgische vlag wappert hoog. Dat doet ze altijd als de koning in het land is en dat zal op 6 juli ook zo zijn. Le roi Philippe komt kijken, terwijl ergens thuis in Monaco die andere Philippe - Gilbert - knarsetandend op tv zal toekijken.

We zoeken ons een weg van de Hofbergstraat (‘ter hoogte van de bushalte Koning’, zegt het roadbook), waar de officieuze start zal worden gegeven, via de Koudenberg en de Ravensteinstraat voor een galaritje door de buik van Brussel. Nu lukt dat niet, zomaar langs Manneken Pis rijden, maar de renners zullen dat wel doen. Er zit humor in de koers. Dan rijden we verder door de Dansaertstraat, waar nu al vlagjes in truitjesvorm (geel-groen-wit-bolletjes) hip hangen, de hoek om aan de Walvis, langs het Klein Kasteeltje, zo naar Koekelberg.

Op Spotify zijn ‘La Valse d’Amélie’ van Yann Tiersen, Gainsbourgs ‘La Chanson de Prévert’ en ‘Formidable’ van Stromae gepasseerd. En net als we de officiële startplaats bereiken in Anderlecht zingt Joe Dassin ‘Champs Elysées’. Het is puur toeval en het betekent niets, maar grappig is het wel bij die eerste meter van in totaal 3,480 miljoen meter die de renners in drie weken zullen afleggen. Minder grappig is dat die ‘Aaaauux Champs Elysées’ de rest van de dag in ons hoofd zal spelen. Geen Gérard Lenorman, Claude Barzotti of Michel Sardou die dat zal veranderen.

We zijn dus door Molenbeek gereden, door Anderlecht, door Dilbeek. En amper weg uit die grote stad zit je in Vlaanderen. Dat tonen de bordjes: Luizenmolenweg, Sint-Anna-Pede, Onder de 17 Bruggen.

Zouden renners dat eigenlijk zien? ‘De lelijkheid valt je soms wel op’, whatsappt Jan Bakelants, in 2013 winnaar van een rit én geletruidrager. Dat gebeurde wel in het wondermooie Corsica. Dit jaar rijdt de renner van Sunweb niet mee en dat vindt hij zelf jammer: ‘Je voelt het als de Tour eraan komt. Je mag winnen wat je wil, de mensen vragen nu alleen ‘of je de Tour meerijdt’. Is dat niet zo, dan ben je een loser. Je wil er als renner bij zijn.’

Ooit wil ik wel eens een uitstap organiseren naar de echte Tourmalet. Sven Rateau, uitbater van café Tourmalet

Misschien dat Daniël Schoukens daar als kind ook van droomde. Maar zijn ouders hadden een landbouwbedrijf, akkerbouw en vleeskoeien, en op een dag zou hij dat met zijn zus Gilberte voortzetten. Die dag is al lang geleden en Daniël werd nooit renner. Gilberte ook niet. Maar hun wei, in de Eksterstraat in Sint-MartensLennik, is nu al een trekpleister. Drie reuzen bouwde Daniël, van balen stro, ze hebben een plastic versie van een Molteni-, een Faema- en een gele trui en daartussen lees je: ‘6 JULI DOORTOCHT EDDY MERCKX HIER GROOT SCHERM.’

De Tour? Nee, Eddy Merckx. ‘Ik was wreed supporter van Merckx’, zegt Gilberte. ‘Sinds hij stopte, volg ik het wat minder.’ Ook Daniël was fan. ‘Ik heb Eddy nog persoonlijk ontmoet. Dat was in Schepdaal, op een dag zat hij daar op café met Paul Van Himst. Zaterdag zetten we in de hangar van de boerderij een groot scherm van 12 vierkante meter. Daar kan zeker vijfhonderd man binnen. Maar als de renners passeren, staan we buiten.’

Daniël is 57. Het is 43 jaar geleden dat Merckx zijn laatste Tour won, Daniël was nog een kind toen. Maar dat is nu het mooie aan sport. Er komen altijd nieuwe helden en zo kan je altijd een beetje kind blijven. ‘Remco Evenepoel woont maar 500 meter ‘van mijn deur’. Zeker en vast dat hij ooit de Tour kan winnen.’

Goeie lijn

De dorpjes krijgen mooie namen nu, als we voorbij de Ninoofse frituur De dik-ke boulet (vandaag gesloten, de uitbaatster heeft wellicht zitting van het Vlaams Parlement) zijn: Appelterre, Voorde, Smeerebbe-Vloerzegem. Stel het u voor dat zaterdag, ook in de auto’s van Ineos, Movistar en Astana zal klinken: ‘Attaque à Smeerebbe-Vloerzegem!’ Daar begint de Tour echt want nu volgt de allereerste col van de Tour, meteen buiten categorie: de Tourmalet. Op het schema staat hij nochtans niet aangeduid, maar laat u niets wijsmaken. De Tourmalet ligt in Schendelbeke. ‘Het café wel’, zegt uitbater Sven Rateau. ‘Maar de parking van Café Tourmalet ligt in Smeerebbe-Vloerzegem. En aan de overkant van de straat, naast restaurant ’t Tierlantijntje, is het al Idegem.’

Het café begon in 1935, volgens de overlevering, omdat eerste uitbater Gaston Hoste ooit de Tour had gereden. Dat vind je in geen enkel archief terug, maar Elisabeth De Cnijf hoorde het haar vader altijd vertellen. Elisabeth was bazin van de Tourmalet tussen 1988 en 2004. ‘Nadien heette het een tijdje De Vip, maar de Tourmalet is toch beter.’ In het café staan twee foto’s van mensen op de top van de Tourmalet. Eén is Elisabeths vader Raymond. De andere is een klant. Verder zijn ze hier vooral supporter van Club Brugge. ‘Maar ooit wil ik wel eens een uitstap organiseren naar de echte Tourmalet’, zegt Rateau. Hij bedoelt: de andere.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Geen renner zal het café zien, want we zijn nu vlak voor Geraardsbergen en daar wachten dit jaar dus officieel écht de eerste punten voor het bergklassement. De Muur is derde categorie. Greg Van Avermaet, olympisch kampioen, tweevoudig ritwinnaar en vorig jaar nog een paar dagen in het geel, zegt: ‘Als we naar de Muur rijden, zie je niets. Dan is het vooral positie kiezen en, eens op de kasseien, zoek je vooral een goeie lijn die een beetje beter bolt.’

Links Geraardsbergen binnen, daar is de brug, we horen de opwinding in de stem van Michel en José: ‘Daar zijn de Vesten.’ De beelden ken je zo goed van in de Ronde van Vlaanderen, nu zie je in de winkelstraat met bloemen versierde fietswielen, een bordje naar de Muur, een ander bord dat zegt: ‘Echte flandriens rijden op kasseien!’ Een gedicht van Roland Jooris op leien van een gevel en één van Willie Verhegghe op de gevel van de toeristische dienst: ‘Renners sterven niet, ze verdwijnen alleen maar uit het zicht eens zij de laatste finish hebben overschreden en de snelheid van het leven hen met stijve spieren achterlaat.’

‘De Tour eert de Muur’ zegt Jens Heyman, diensthoofd Evenementen van de stad. ‘Je kan dat niet vergelijken met de Ronde van Vlaanderen. Komt die hier, dan is er tussen de auto met de rode vlag (die voor de renners rijdt, red.) en die met de groene vlag (de auto die helemaal achteraan de koers afsluit, red.) hooguit dertig minuten. Met de Tour heb je dat niet.’

In de Tour is het zo: ‘Het parcours is vier uur afgesloten, het leven zal dus stilvallen. Voor de handelszaken is dat op zaterdag slecht nieuws. Het publiek dat naar de Tour komt is, bijvoorbeeld door de reclamekaravaan, ook anders. Het is vakantie, er komen meer families met kinderen. En dit kost de stad verder niets.’

Niets? ‘Op de inzet van de politie en het plaatsen van de nadars na niet, nee. A.S.O. (Amaury Sport Organisation, het bedrijf dat de Tour organiseert, red.) neemt alles in handen, heeft de route bepaald en de stad moest dus geen geld op tafel leggen om de Tour hier te krijgen.’

Maar het allermooiste, vindt Heyman, is dat boven op de Kapelmuur de eerste punten voor de bolletjestrui te verdienen zijn. ‘Wie daar als eerste boven komt, mag dus ’s avonds die trui omgorden. Nadien komt immers nog de Bosberg, maar die is maar vierde categorie.’

Onze renners kennen die goed. De bochten naar rechts, die naar links, een gedicht voor Eddy Merckx (‘de kannibaal verscheurt het rennersvlees’) voorbij, aan café ’t Hemelrijk nog een laatste keer omhoog, tot aan de Kapelmuur. Daar staat op de kasseien ‘Fantastiesj/Buitenaerts’ geschilderd, in het kapelletje is al veel gebeden. Wandelclub De Vuil Sletsen schreef op 25 juni: ‘Wij branden een kaarsje voor onze Rik die jammer niet mee kon.’ Eronder, MV: ‘Breng D. a.u.b. tot inzicht dat het anders moet, dat hij verkeerde mensen vertrouwt.’ Een anonieme bidder: ‘Laat Arnes ingreep goed verlopen. En Babet en mij blijven werken. Ma goed worden. Ken gelukkig trouwen. Marc gezond blijven. Henriëtte ook gezond.’

De wanden zijn bekleed met tegels van dank aan Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg. Tijd voor een cliché: je kan de Tour hier niet winnen, maar je kan hem hier wel verliezen. Misschien prevelen Egan Bernal, Alejandro Valverde en Romain Bardet zaterdag op dezelfde plek een dankwoordje als ze deze Vlaamse kermis overleven.

Beate bewondering

We gaan de Bosberg over en zo stilaan zullen we Vlaanderen verlaten. Via Galmaarden (Gammerages, en Français), Waarbeke, Tollembeek, Herhout en Sint-Pieters-Kapelle. Edingen wordt Enghien en de Tour spreekt vanaf nu definitief Frans. Dat zie je aan wat vlaggen links en rechts. Daarnet wapperden enkele Vlaamse Leeuwen. Nu wappert de Belgische driekleur. Ook dat zegt iets over ons land.

Alain De Plucker baat in Enghien een fietsenwinkel uit en toont een artikel met daarbij zijn foto uit La Dernière Heure. ‘Door de hitte zijn alle gele ballonnen waarmee ik mijn etalage had versierd, leeggelopen’, zegt hij. ‘Ik ben zot van de koers, ik werd in 2000 zelf Belgisch kampioen mountainbike bij de masters en rijd nog altijd 20.000 kilometer per jaar. Maar je stak daarnet de taalgrens over en dat zal je zien. In Enghien zijn we nog koersminded. Een beetje verder is niemand nog met koers bezig.’

In Enghien zijn we nog koersminded. Een beetje verder is niemand nog met koers bezig. Alain De Plucker, uitbater van een fietsenwinkel

Alain moet altijd aan de Ronde van Vlaanderen denken. ‘Met al dat volk langs de kant van de weg lijkt dat één lange cyclocross van meer dan zes uur. Maar hier? Toen Claude Criquielion en Frank Vandenbroucke nog koersten, leefde het een beetje. Nu hebben we alleen Philippe Gilbert nog. Maar hoelang nog?’

Alain weet niet wat een dag later iedereen weet. Zelfs Gilbert zal er niet bij zijn. Maar hij zal kijken, toute la journée, want de hele etappe wordt live uitgezonden. En wedden dat José De Cauwer hier, nu zo, na 62 kilometer al eens zal zeggen: ‘Eten, drinken. Ja, Michel. Belangrijk.’

Dan zullen we overgaan naar Carl Berteele op de motor, die in Steenkerque vlak bij de Rue du Calvaire en net voor we Petit-Roeulx-les-Braine binnenrijden, nog eens een tractor van hooi, getrokken door een pop in een geel hesje op een Motobecane-koersfiets zal zien en vermelden. Vanuit de helikopter zal te zien zijn wat nu al wordt aangekondigd: ‘Ici Tour de France. Bar. Ecran géant.’

Wie gaan ze hier zien? Vroeger was het eenvoudig. In ‘Dagboek van de Ronde die Eddy won’, een aandoenlijke pocket uit 1969, geschreven door Piet Theys, Marc Stassijns en Jan Wauters, schreef de in 2010 overleden Jan Wauters: ‘Al die mensen stonden langs de wegen en vroegen één ding: Eddy zien en dan liefst in het geel. Merckx, zo is hij, probeert aan die gevoelens van beate bewondering tegemoet te komen.’

Schermvullende weergave ©Rik van Puymbroeck

De impact was niet te onderschatten. Op de rommelmarkt kochten we onlangs een prachtige asbak met zijn foto erop. Vandaag loopt in Bozar een tentoonstelling van foto’s van Jef Geys over Eddy Merckx. Wetstraatjournalist Johny Vansevenant publiceerde onlangs zijn vierde Merckx-boek: ‘1969. Het jaar van Eddy Merckx.’ De Colruyt verkoopt ‘Eddy Merckx. Le Jeu. Het Spel. The Game.’ Ophouden zal het nooit: ‘Eddy, Eddy, Eddy.’

Maar nu heten Belgische renners Tiesj, Wout, Dries en Jasper, sommigen tweeten in het Engels (of - ‘I know from nothing’ - vertaald Nederlands) en zullen als ze winnen in het flashinterview hun ploegmaats danken. Je mag ook zeker zijn dat ze zich deze eerste Belgische rit graag zullen tonen en dat de renners van Wanty-Groupe Gobert in de aanval trekken.

Bijvoorbeeld aan het Hellend Vlak van Ronquières, souvenir van aardrijkskundelessen en schoolreizen, nu in herstel en toevallig zijn het bouwvakkers van Wanty die nu aan de slag zijn. Maar ook verder blijken ze in het Waalse deel van deze eerste etappe te hebben nagedacht over toeristische troeven. Na 132 kilometer passeert de Tour aan de prachtige abdijruïne van Villers-la-Ville. Nog eens 20 kilometer verder nemen ze het smalle paadje langs de Leeuw van Waterloo, uitzonderlijk, normaal is dit vrij van verkeer. De helikopter zal erboven cirkelen en er zal worden gebruld in het peloton. Want hier begint de finale: nog 42,5 kilometer, een marathon richting Overijse, Tervuren, het Vierarmenkruispunt en zo naar Brussel.

De geur van asfalt

Maar we zijn onderweg nog wat vergeten. De geur van vers asfalt, bijvoorbeeld. Waar de Tour komt, wordt al snel een nieuw laagje gelegd. De geur van frieten ook. We zagen frituur TipTop, snack/frites Ludo, Friterie d’Antan, snack/frites Pinocchio, frituur 406. De geur ook van seks en vergane glorie: Albert One, Your Night Club, en iets verder de gesloten Bar à champagne Victor Hugo.

Ten slotte de geur van de dood. Want op de kaart, net voorbij Gosselies en voorbij Thiméon, staat de enige ‘Secteur Pavé’ van 1.900 meter aangeduid. Een rotte, licht oplopende, kasseistrook langs een kerkhof. Daar liggen oudstrijders, mensen die Wins en Bruyèrre heetten, waardoor je toch weer aan de koers denkt. Een plakketje met daarop een renner (‘A mon époux’) doet vermoeden dat Roger Gobillon graag met de fiets reed. Er liggen veel Vlaamse namen: Decubber, Peeters, Smolders, Van Snick. Ooit waren Vlamingen deze streek dankbaar voor werk en woonst.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Een drone vliegt over de kasseien en daaronder rijden Sebastien De Bock en Stephane Courtin. De Bock is journalist bij RTL en samen verkennen ze het parcours voor een reportage. Volgens hen valt het niet te onderschatten, al zeker deze rotte kasseien niet. Hier geen verse asfalt.

‘In Brussel gieten ze wel nog een laagje’, zegt De Bock. ‘Ik heb er een reportage over gemaakt. De werken aan de Reyerslaan en Montgomery worden stilgelegd. Er wordt zelfs een strook asfalt gelegd enkel voor de Tour. Als het hele circus uit Brussel vertrekt, breken ze hem weer op en gaan de werken voort. Een talud wordt met 200 camions weggevoerd en na de Tour komt al die aarde met opnieuw 200 camions weer terug. Dat kost 2 miljoen euro.’

Voilà, Brussel. De Tervurenlaan loopt op. ‘Het zal interessant zijn ‘ces mecs’ op dit parcours te zien, maar wellicht wordt het toch gewoon een massaspurt’, zegt Courtin. Via het Jubelpark, de Wetstraat, de Kruidtuin en al die lanen die we elke dag in het filenieuws horen, rijden we naar Laken. 3 kilometer van waar vanmorgen werd gestart, misschien reed de koning wel met de fiets van het werk naar huis.

Daar zal de eerste ruiker worden uitgedeeld. De eerste gele trui. Daar zal Eddy op het podium staan, hij die ‘tamelijk goed kon dalen’. Een dag later is er een ploegentijdrit. Vijftig jaar geleden won de ploeg van Merckx die in Woluwe. Daar mocht hij zijn eerste van 111 gele truien aantrekken. Alles is symbolisch.