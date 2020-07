Barça sleept Nike voor de rechter

Sterspeler Lionel Messi in de kleuren van FC Barcelona. In de nieuwste versie van het voetbalshirt lopen de kleuren uit bij het wassen.

De Catalaanse voetbaltrots FC Barcelona daagt de Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike voor de rechter. De club van Lionel Messi eist een compensatie omdat de nieuwe voetbalshirts 'een defect' vertonen.

Anders dan in ons land is in Spanje de voetbalcompetitie vorige maand opnieuw op gang getrapt. De eeuwige rivalen Real Madrid en FC Barcelona vechten zoals wel vaker onder elkaar uit wie zich tot kampioen kroont in La Liga.

De Catalaanse voetbaltrots had gehoopt ook commercieel nog een graantje mee te pikken van een seizoen dat door de coronapandemie helemaal anders verlopen is dan gepland. Barça wilde Lionel Messi, Antoine Griezmann en hun ploeggenoten laten opdraven in een gloednieuw blauw-rood gekleurd shirt. Om het dan via de fanshop aan de miljoenen supporters wereldwijd aan te bieden.

Kleuren lopen uit

Maar die plannen vielen in het water. Het nieuwe shirt vertoont 'defecten'. Bij het wassen lopen de clubkleuren door elkaar. Het Barça-bestuur wil de zaak niet blauw-blauw laten en sleept de Amerikaanse sportkledingproducent Nike, de maker van het shirt, voor de rechter om een schadevergoeding te bekomen.

Barça hoopt dat de problemen van de baan zijn tegen midden augustus. Dan vindt de eindfase plaats van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie, de Champions League.

Op welk bedrag de Catalanen rekenen om het geleden verlies te compenseren, is niet helemaal duidelijk. De Britse zakenkrant Financial Times vernam van een bron dat FC Barcelona mikt op 15 tot 20 miljoen euro. Volgens andere bronnen gaf de club nog geen concreet bedrag, omdat nog niet duidelijk is tegen wanneer Nike het 'defect' hersteld heeft en het shirt in de fanshop verkocht kan worden.