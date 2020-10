Barçapreses Bartomeu neemt ontslag

FC Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu heeft dinsdag ontslag genomen. De man was na de zware pandoering tegen Bayern München in de Champions League en een mogelijke transfer van Lionel Messi in ongenade gevallen bij de supporters.

Barça-voorzitter Josep Bartomeu heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. Supporters hadden een referendum afgedwongen om de 57-jarige Catalaan weg te stemmen, maar de voorzitter houdt de eer aan zichzelf. Samen met hem moet de hele bestuurskamer van Barcelona de deur uit. Bartomeu stond al sinds 2014 aan het roer van de blaugrana.

Het rommelt al langer in Camp Nou. De club slaagt er ondanks dure transfers al jaren niet meer in om een Europese prijs te pakken. Na opeenvolgende pijnlijke uitschakelingen tegen Roma en Liverpool werd vorig seizoen het dieptepunt bereikt. Barcelona kreeg een zware 2-8-pandoering tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Dat was enorm pijnlijk voor de socio's, die Bartomeu bovendien als de schuldige zagen voor het nakende vertrek van Lionel Messi. Het Argentijnse goudhaantje had openlijk aangegeven niet langer bij FC Barcelona te willen blijven. Zowel Messi als Bartomeu bleven uiteindelijk. De club houdt volgend jaar immers voorzittersverkiezingen en Bartomeu wilde het schip in woelig vaarwater niet vroeger verlaten.

'Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden en het zou geen goede zaak zijn die te laten nemen door een overgangbestuur. We moeten oplossingen vinden voor de problemen die de coronapandemie onze club stelt', temperde hij maandag.