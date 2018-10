Bart Verhaeghe: 'Club Brugge is zuiver'

'Wij hebben niets te verbergen, alles is zuiver', zegt Club Brugge-voorzitter en -eigenaar Bart Verhaeghe in een reactie op het grootschalig onderzoek naar matchfixing en financiële misstanden in het Belgisch voetbal.

'Het gerecht stond hier vanochtend in Brugge voor de deur. Met de vraag om mee te werken naar een onderzoek naar twee makelaars, Mogi Bayat en Dejan Veljkovic.'

'Natuurlijk werken we mee. Positief en constructief. De speurders wilden inzage in contracten en facturatie. Die hebben we gegeven. Daaruit zal blijken dat alles zuiver en in orde is.'

Bayat was als makelaar recentelijk betrokken bij de transfers van Anthony Limbombe (van Club Brugge naar Nantes) en Kaveh Rezaei (van Charleroi naar Club Brugge), geeft Verhaeghe aan. 'Veljkovic was de makelaar van inkomende spelers Ivan Letica, Mats Rits en Ladislav Tomacek. Daarvoor was het een hele tijd geleden dat we contact hadden met hem.'

'Maar met die transfers was alles tot in de puntjes in orde. Netjes en marktconform. De makelaars worden trouwens aangeduid door de spelers, niet door de clubs. Het liefst van al zouden we zonder werken.'

Ivan Leko

'Ik stel ook vast dat onze trainer Ivan Leko is meegenomen voor verhoor. Wij nemen hem in bescherming, want we zijn zeker dat hem als trainer van Club Brugge niks te verwijten valt.'

Verhaeghe vindt het opmerkelijk dat er zo intensief bij de clubs zelf gezocht wordt. 'De clubs leggen al hun financiële info verplicht neer bij de Licentiecommissie, het gerecht kan daar inzage krijgen in alle contracten. Wij worden meer gecontroleerd dan een bank.'