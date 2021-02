Bart Verhaeghe casht bij beursgang Club Brugge

Verhaeghe werd eigenaar van Club Brugge in 2012 en betaalde toen 15 miljoen euro voor de meerderheid. Via de beursgang zal hij naar verwachting zijn investering ruimschoots terugverdienen.

Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, grijpt de beursgang van zijn club aan om een deel van zijn aandelen te verzilveren. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Op die manier wil hij - en mogelijk andere aandeelhouders - de vruchten plukken van de forse groei van blauw-zwart.

Verhaeghe werd eigenaar van Club Brugge in 2012 en betaalde toen 15 miljoen euro voor de meerderheid. Via de beursgang, die vóór de zomer gepland is, zal hij naar verwachting zijn investering ruimschoots terugverdienen.

Club Brugge reageerde donderdag voorzichtig op het nieuws over de beursgang, dat via De Tijd uitlekte. ‘We kunnen niet reageren op speculatie. We willen de beste van België blijven en internationaal meespelen. We bekijken daarvoor op elk moment alle opties’, klonk het.

Nochtans is Club Brugge volgens onze informatie al meer dan een jaar in alle stilte bezig met de voorbereidingen van de operatie. Dat het menens is, blijkt uit het feit dat de club de zakenbanken JPMorgan en Credit Suisse mandateerde om de beursintroductie voor te bereiden. Met zulke internationale zakenbanken wordt op grote internationale beleggers gemikt. Belfius moet de Belgische particulieren warm maken voor de aandelen van de landskampioen. Ook de advocatenkantoren Argo en Linklaters zijn mee aan boord. Het was de bedoeling van de competitieleider om begin maart de beursplannen officieel bekend te maken. Blauw-zwart zou de eerste Belgische club zijn met een beursnotering.

70 % Verhaeghe bezit bijna 70 procent van de club, CEO Vincent Mannaert zo’n 17,5 procent.

Bij de beursgang zal Verhaeghe cashen, mogelijk samen met andere aandeelhouders. Na grondig opzoekwerk blijkt dat Verhaeghe bijna 70 procent van de aandelen in handen heeft. Opmerkelijk en tot nu niet geweten is dat CEO Vincent Mannaert ongeveer 17,5 procent van de club bezit. Jan Boone, bestuurder bij Club Brugge en CEO van Lotus Bakeries, is goed voor 3,3 procent van het kapitaal. Hij treedt in onderling overleg met het duo op. De rest van de aandelen zit bij enkele bevriende ondernemers (9,3%).

Het is niet uitgesloten dat een deel van de beursgang wordt gebruikt om de stadionplannen te financieren. Dat zou betekenen dat er een beperkte kapitaalverhoging komt via de aangifte van nieuwe aandelen. Maar Club Brugge wil dat niet bevestigen.

De initiële beursplannen dateren van voor het moment dat de club een doorbraak kon forceren in haar nieuwe stadionproject. Begin vorig jaar besloot blauw-zwart - na een processie van Echternach rond een ander bouwproject - een nieuwe tempel met 40.000 zitjes te bouwen op de huidige Jan Breydel-site.