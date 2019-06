Bart Verhaeghe stopt als ondervoorzitter en bestuurslid bij voetbalbond

Sinds 2013 was Verhaeghe actief binnen de bond, toen als mandataris van de Pro League in het Uitvoerend Comité. Na het ontslag van CEO Steven Martens en na het EK in Frankrijk werd Verhaeghe in 2016 ondervoorzitter.

'Ik kan tevreden terugblikken op de voorbije drie jaar. Ik heb heel constructief mogen samenwerken, in het bijzonder met bondsvoorzitter Gérard Linard en collega-bestuurder Mehdi Bayat', aldus Verhaeghe in een eerste reactie. 'Samen hebben we de federatie van bovenaf grondig herschikt. We hebben de bond, die in 2016 nog met een verlies van 8 miljoen euro kampte, kunnen ombuigen naar een financieel gezonde federatie, die dit jaar zelfs 13 miljoen euro winst boekt.'