Bashir Abdi breekt Europees record marathon in Rotterdam

Het Europees record stond sinds 2019 op naam de Turk Kaan Kigen Ozbilen met 2u04:16. Het parcoursrecord stond met 2u04:11 op naam van de Keniaan Marius Kipserem. Het Belgisch record van Abdi, brons op de Spelen van Tokio, bedroeg 2u:04.49.

Het ging hard van bij de start in Rotterdam. In de eerste wedstrijdhelft verschool Abdi zich helemaal achterin in de ruime kopgroep van 21, maar dat was meer dan voldoende. De Gentenaar passeerde halverwege in 1u01:59, ruim onder het schema voor het Europees record.