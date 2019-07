Basic-Fit afgestraft ondanks recordaantal klanten

De fitnessketen Basic-Fit had nooit eerder zo veel sportende abonnees. Het telt nu 2 miljoen leden. Toch zint een en ander beleggers niet.

De zaken bij Basic-Fit lopen op rolletjes. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 27 procent op jaarbasis tot 240 miljoen euro, met een stabiele en uiterst solide winstmarge van 43 procent. De bedrijfskasstroom dikte 23 procent aan tot 69,7 miljoen euro en de nettowinst ging 9 procent hoger. Het zijn cijfers waarmee de keten zich tot de Nederlandse elite mag rekenen.

Groei

Basic-Fit, dat zijn businessmodel bouwt op bugdetvriendelijke abonnementen, zag het aantal leden met een vijfde toenemen tot 2 miljoen. Het opende 53 nieuwe vestigingen in 2019. Dat brengt het totaal op 682. Daar moeten dit najaar nog eens 102 sportclubs bijkomen. In ons land heeft de keten 179 vestigingen, 15 meer dan in thuismarkt Nederland.

Onze ambitie is om in 2021 de mijlpaal van 1.000 sportscholen te bereiken. René Moos Oprichter Basic-Fit

Daarnaast is het bedrijf, met een notering op de Amsterdamse beurs, ook in Luxemburg, Frankrijk en Spanje actief. De groeikansen liggen vooral in Frankrijk, meldt oprichter René Moos. Volgens hem sporten Fransen veel minder vergeleken met Belgen en Nederlanders, omdat er vaak geen fitnesscentra in de buurt zijn. 'Van alle nieuwe clubs die we in Frankrijk openen, is 60 procent van de leden nog nooit in een fitnessschool geweest', aldus de topman.

Niet alleen organisch, ook extern zoekt het bedrijf naar groei. Begin deze maand rondde het de overname af van de Nederlandse branchegenoot Fitland, waarvan het 30 clubs in portefeuille neemt en 7 in de etalage plaatst. Die overname zit nog niet in de cijfers.

Premium

De opbrengst per sporter valt ook hoger uit, omdat Basic-Fit meer premiumabonnementen wist te slijten. Een kwart van de abonnees kiest intussen voor een premiumlidmaatschap, waarbij je je pasje mag delen met iemand die op hetzelfde adres woont. Het rendement per abonnee is daardoor met 5 procent gestegen.

Optater

Het halfjaarrapport mag dan als een trein lezen, beleggers zijn niet overtuigd. Het aandeel Basic-Fit noteerde dinsdag kort voor het middaguur op stevig verlies (-6 procent). KBC Securities merkt op dat de kosten van Basic-Fit stegen. Dat is weliswaar omdat het bedrijf veel investeringen doet, zoals de aanschaf van slimme camera's, schrijven de analisten.

Ook analist Stefaan Genoe van Degroof-Petercam signaleert de hogere overheadkosten, zoals bijvoorbeeld een grote reclamecampagne in Frankrijk.