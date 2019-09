Basic-Fit gaat voor 120 nieuwe fitnesszalen in België

De Nederlandse fitnessketen plant het aantal vestigingen in ons land tegen 2025 op te trekken van 179 naar 300.

De keten ziet veel potentieel in België. 7 procent van de Belgen doet af en toe aan fitness. Maar in vier Europese landen gaan nog minder mensen naar de fitness. In de Scandinavische landen fitnest meer dan een vijfde van de bevolking regelmatig.